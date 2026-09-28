Iran insistira da se sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom može riješiti jedino diplomatskim putem.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Donald Tramp odbacio je iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje borbi.

"Naši uslovi su jasni i svaki korak ka ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza zavisi od toga da li će ti uslovi biti ispunjeni. Samo rešenje postignuto pregovorima može da ih izvuče iz ovog ćorsokaka", napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči na društvenim mrežama.

Iran je prošle nedelje, tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predstavio mirovni predlog i saopštio da je preko katarskih posrednika proslijeđen američkoj strani.

Tramp je u subotu rekao da je odbacio plan i ocijenio da Iran želi dogovor o ključnom plovnom putu zbog situacije u kojoj se nalazi.

"Oni žele da postignu dogovor kako bi odmah otvorili Ormuski moreuz, jer tako teško gube", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Američki predsjednik, međutim, nije zatvorio vrata nastavku diplomatije. U telefonskom razgovoru za Axios u nedelju rekao je da očekuje da američki pregovarači tokom ove nedelje učestvuju u novim razgovorima.

Arakči je naveo da posrednici koji učestvuju u razgovorima Teherana i Vašingtona još nisu zvanično prenijeli Iranu da je američka strana odbacila predlog.

"Čekamo da nam posrednici prenesu konačne stavove i na osnovu njih ćemo donijeti odluku", napisao je Arakči.

Iran upozorava zbog Ormuskog moreuza

Sjedinjene Američke Države uvele su ekonomsku blokadu Iranu kako bi izvršile pritisak na Teheran da obustavi napade na brodove u Ormuskom moreuzu. Ti napadi drastično su smanjili pomorski saobraćaj kroz ovo područje, dok Tramp u više navrata tvrdi da SAD kontrolišu taj plovni put.

Glavnokomandujući iranske vojske Amir Hatami rekao je da se rat nalazi u kritičnoj i odlučujućoj fazi i poručio da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj ne može da trguje, dok strane sile koriste strateške plovne puteve u regionu.

"Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći da trguje niti da živi", rekao je Hatami, prenijeli su iranski državni mediji.

Saudijska Arabija sve dublje uvučena u rat

Prethodni pokušaji diplomatije nisu uspjeli da okončaju rat, koji je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima na Iran.

Od tada su se smjenjivali periodi zatišja i novih udara, u kojima su poginule hiljade ljudi. Sukob je oslabio konvencionalne vojne snage Irana i dodatno pogodio njegovu već oslabljenu ekonomiju.

Iran i njegovi saveznici odgovorili su širenjem sukoba širom regiona. Teheran je dronovima i raketama gađao američke saveznike u Persijskom zalivu, dok su Huti u Jemenu napadali saudijske interese.

Saudijska Arabija, najveća država Persijskog zaliva, tokom ovog mjeseca sve je dublje uvučena u rat, dok Huti napreduju u Jemenu, potiskuju snage vlade koju podržava Rijad i ugrožavaju saudijski izvoz nafte preko Crvenog mora.

Huti, koje podržava Iran, više puta su izvodili napade na Saudijsku Arabiju.

Kao mogući znak dalje eskalacije, roditelji u Rijadu dobili su u nedelju obavještenja iz škola da će tokom naredne nedelje nastava biti organizovana na daljinu, rekli su ljudi koji su primili te poruke.

U obavještenju nije naveden razlog za takvu odluku, a saudijske vlasti nisu odmah odgovorile na zahtjev za komentar.

Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Huta u Jemenu saopštilo je da je sedam osoba poginulo, a 40 ranjeno, među kojima ima i djece, u napadu na prodavnice na pijaci kod raskrsnice Mavija u jugozapadnoj provinciji Taiz.

Međunarodno priznata vlada Jemena kasnije je saopštila da su njene snage na istoj raskrsnici gađale vojni kamp Huta i njihova vozila.

Sukob poremetio protok nafte i pogodio svjetsku ekonomiju

Iranski zvaničnici razgovarali su sa predstavnicima Saudijske Arabije o Ormuskom moreuzu tokom diplomatskih sastanaka u Njujorku.

Time je dodatno naglašen značaj sedmomjesečnog sukoba, koji je poremetio protok nafte kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca i ostavio posledice na globalnu ekonomiju, prenio je Rojters.

Arakči je u petak na marginama Generalne skupštine UN rekao novinarima da iranski predlog predviđa pokretanje sedmodnevnog odbrojavanja do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i pauze u regionalnim borbama.

"Ako sa američke strane postoji ozbiljna namjera da se postigne dogovor i ponovo otvori Ormuski moreuz, sada je sve spremno", rekao je Arakči.

Ukoliko bi SAD prihvatile predlog, zaraćene strane mogle bi da počnu šire pregovore "o obostrano dogovorenim temama", naveo je iranski ministar.

Ti razgovori potencijalno bi mogli da obuhvate i iranski nuklearni program.

Tramp je kao jedan od ključnih ciljeva naveo sprečavanje Teherana da ikada dođe do nuklearne bombe, zajedno sa okončanjem njegove sposobnosti da napada susjedne zemlje i stvaranjem uslova da Iranci svrgnu svoje rukovodstvo.

Vašington ne vjeruje u dobre namere Teherana

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc rekao je u nedelju za CNN da je Tramp odbacio iranski predlog zato što je Teheran zahtijevao trenutno ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine.

"Suština je da su tražili sve unaprijed, uz obećanje da će onda razgovarati", rekao je Volc.

"Predsjednik jednostavno nije uvjeren da Iranci pristupaju ovome u dobroj vjeri i da će zaista pregovarati o okončanju svog nuklearnog programa", dodao je.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je u intervjuu za CBS da je Teheran spreman za razgovore o nuklearnom programu i drugim pitanjima, ali da neće prihvatiti "maltretiranje ili prinudu".

"Iran ne želi rat, ali će se braniti od pritisaka, prijetnji i napada", rekao je Pezeškijan.

Dodao je da je Iran već pristao na to da "ne treba da razvijamo nuklearno oružje".