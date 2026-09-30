Danilovgradska policija u mjestu Orja Luka uhapsila je R.J. (38) iz tog grada zbog niza saobraćajnih prekršaja, nakon čega je kažnjen sa 2.000 eura, saopštila je policija na mreži X.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Policija u Danilovgradu danas je, u mjestu Orja Luka, uhapsila R.J. On je vozio pod dejstvom alkohola, od 1,08 g/kg i pod važećom zabranom upravljanja vozilom B kategorije”, dodaju iz policije.

Kako javljaju, od strane suda kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 eura.