Danilovgradska policija u mjestu Orja Luka uhapsila je R.J. (38) iz tog grada zbog niza saobraćajnih prekršaja, nakon čega je kažnjen sa 2.000 eura, saopštila je policija na mreži X.
“Policija u Danilovgradu danas je, u mjestu Orja Luka, uhapsila R.J. On je vozio pod dejstvom alkohola, od 1,08 g/kg i pod važećom zabranom upravljanja vozilom B kategorije”, dodaju iz policije.
Kako javljaju, od strane suda kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 eura.
Saobraćajna @PolicijaCG u #DG je danas, u mjestu Orja Luka, lišila slobode R.J. (38) iz DG. R.J. je vozio pod dejstvom alkohola, od 1,08 g/kg i pod važećom zabranom upravljanja vozilom B kategorije.⚖️ Od strane suda kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 €. https://t.co/RVajqf0JrS— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)September 30, 2026