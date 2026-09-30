Novi parking imaće 70 mjesta, a prema najavi gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, radovi bi trebalo da budu završeni u narednih desetak dana.

Izvor: MONDO

U blizini zgrade Baston počeli su radovi na izgradnji privremenog parkinga, a posao izvode radnici gradskog preduzeća „Putevi“.

Novi parking imaće 70 mjesta, a prema najavi gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, radovi bi trebalo da budu završeni u narednih desetak dana.

"Ono što je vrlo bitno, dobićemo parking koji će imati 70 mjesta. Do kraja godine parkiranje će biti besplatno, nakon toga ovo će biti zonski parking, iz razloga da bismo prioritet dali mještanima koji ovdje žive. Imaće kartice po povoljnim uslovima i imaće prioritet u odnosu na ostale korisnike" kazao je Mujović.

On je najavio da će Glavni grad nastaviti da reaguje na zahtjeve građana tamo gdje postoji potreba za dodatnim parking prostorom. Kao narednu lokaciju na kojoj će biti preduzete aktivnosti, Mujović je izdvojio prostor u blizini Osnovne škole „Štampar Makarije“ u Bloku pet.

Govoreći o problemu nedostatka parkinga u Podgorici, gradonačelnik je kazao da se postojeći problemi ne mogu riješiti u kratkom periodu, ali da je važno pristupiti im kroz konkretne projekte i u skladu sa potrebama stanovništva.

" Svjesni smo da u Glavnom gradu fali parking mjesta, ali prosto ne možete baš tako lako i brzo ispraviti ono što je u prethodnom periodu loše i pogrešno rađeno. Idemo korak po korak i važno je da ono što obećamo i realizujemo" zaključio je Mujović.