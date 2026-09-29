Američko Ministarstvo energetike objavilo je odluku o oslobađanju 40 miliona barela nafte iz strateških rezervi.

Izvor: Envato

U saopštenju se navodi da je ova količina dio od 172 miliona barela nafte čije je uključivanje u tržište najavio predsjednik SAD Donald Tramp.

Kompanije koje budu koristile naftu iz strateških rezervi moraće da je vrate između jula 2027. godine i decembra 2029.

Prošle sedmice, Ministarstvo energetike SAD saopštilo je su strateške rezerve pale na 283,8 miliona barela, što je najniži nivo od oktobra 1982. godine.

(Srna)