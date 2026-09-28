Nova erupcija vulkana Etna izazvala je obustavu letova na aerodromu u Kataniji.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Vulkan Etna na Siciliji ponovo je eruptirao i izazvao ozbiljne poremećaje u avionskom saobraćaju i potpunu obustavu rada aerodroma Katanija-Fontanarosa. Zbog velike količine vulkanskog pepela u atmosferi i nepovoljnih vjetrova, nadležni su donijeli odluku o zatvaranju vazdušnog prostora, dok su hiljade putnika ostale zaglavljene u potrazi za alternativnim načinima putovanja, prenosi Euronews.

Kompanija SAC, koja upravlja aerodromom, saopštila je da su svi dolazni i odlazni letovi suspendovani do 23.59 časova u nedjelju, 27. septembra.

Prvobitno je bilo planirano da obustava traje do podneva, ali je zbog nepovoljnih uslova naknadno produžena.

Putnicima je upućen apel da ne dolaze na aerodrom prije nego što kod svojih avio-kompanija provjere status leta.

Hiljade putnika zaglavljeno, nastao haos i na drugim aerodromima

Posljedice erupcije osjetile su se širom Sicilije već u subotu, kada je prekid saobraćaja u Kataniji izazvao lančanu reakciju na drugim aerodromima.

Avioni koji nisu mogli da slete u Kataniju preusmjeravani su na aerodrome u Komizu, Palermu i Trapaniju, koji su se ubrzo suočili sa velikim opterećenjem zbog iznenadnog priliva letjelica i putnika.

Hiljade ljudi našlo se u neizvjesnoj situaciji, pokušavajući da pronađu alternativne letove i druge načine da stignu do svojih odredišta. Problemi u organizaciji saobraćaja ubrzo su prerasli u širi ekonomski spor, praćen kritikama sindikata i udruženja građana.

Cijene avionskih karata naglo skočile, pojedini letovi koštaju čak 1.180 eura

Dodatno nezadovoljstvo izazvao je nagli rast cijena avionskih karata, zbog čega su pojedina udruženja upozorila na rizik od spekulativnog formiranja cijena u trenutku kada su putnici posebno ranjivi.

Udruženje Acli Terra prijavilo je neuobičajena poskupljenja letova ka Siciliji i sa ostrva, navodeći da su pojedine karte dostigle gotovo nedostižne iznose.

Kao posebno upečatljiv primjer izdvojena je avionska linija Verona–Palermo, na kojoj je cijena karte skočila na približno 1.180 eura.

Iz udruženja su poručili da prirodna nepogoda ne smije da preraste u dodatni finansijski udar na porodice i pozvali nadležne institucije da prate kretanje cijena.

Takođe su upozorili da sposobnost upravljanja ovakvim situacijama direktno utiče na kredibilitet i ugled čitavog sicilijanskog sistema.

Sindikati bijesni, tvrde da ne postoji plan za ovakve situacije

Oštre kritike uputili su i sindikati zaposlenih u transportnom sektoru, koji su nastalu situaciju opisali kao "potpuni haos".

Predstavnici sindikata Filt Cgil, Fit Cisl i Uiltrasporti Sicilia izrazili su nezadovoljstvo zbog nepostojanja odgovarajućeg plana za vanredne situacije izazvane erupcijom Etne.

Kako ističu, vulkanska aktivnost na Siciliji više se ne može posmatrati kao nepredvidiv događaj, već kao pojava koja se ponavlja i za koju je neophodno unaprijed pripremiti odgovarajuće procedure.

Prema njihovim navodima, najveći teret poremećaja podnose zaposleni u avio-kompanijama i aerodromske službe, koji su primorani da se suočavaju sa nezadovoljstvom putnika, radeći pod velikim pritiskom i bez jasnih smjernica.

Sindikati su zato ponovo pozvali regionalne vlasti da usvoje trajni protokol kojim bi se definisali pouzdani operativni postupci i odgovarajuća zaštita zaposlenih i putnika.

Njihov zahtjev je da se umjesto stalnog reagovanja tek kada nastane kriza konačno uspostavi sistem koji će omogućiti efikasnije upravljanje budućim erupcijama.