Peđa Jovanović otvoreno je govorio o svom životu, novom duetu i borbi za porodicu.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Instagram printscreen/anajovanovic1

Pjevač Peđa Jovanović otvoreno je progovorio o svim detaljima iz svog privatnog i poslovnog života — od nastanka novog dueta, preko teških životnih stramputica i borbe za porodicu. Peđa je priznao da je taj period veoma bolan za njega i da ne voli da se vraća na stvari koje su razorile njegov brak.

Peđa Jovanović se na samom početku osvrnuo na novu pjesmu i duet sa kolegicom Slađom, otkrivši ko je bio glavna karika u stvaranju numere.

Vidi opis "Godinama je pokušavala da mi objasni šta su prioriteti": Peđu Jovanović žena 3 puta ostavljala, otkrio razlog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 11 11 / 11

"Saša Lazić je tu glavni što se naziva tiče. On je napisao tekst, a možda ga je malo inspirisala i serija ili knjiga 'Muzej nevinosti'. Nisam htio ništa mnogo da mijenjam, poslušao sam pjesmu kao cjelinu od početka do kraja, jako mi se svidjela i pristao sam da snimim duet".

Pjevač je priznao da je veliki zaljubljenik u proces stvaranja muzike i da ne može da zamisli dan bez rada.

"Uživam u svakom segmentu stvaranja muzike — bilo da je to studio, snimanje spota, pjevanje ili sviranje instrumenata. Volim da sam prisutan kad se cokoliv radi vezano za moje pjesme. Ako tri dana kod kuće ne radim ništa vezano za muziku, ja bukvalno počnem da se tresem".

"Toksične stvari sam izbacio"

Zbog velikog broja nastupa, Peđa često provodi noći na putu, ali ističe da uspijeva da održi balans.

"Dešava se da je raspored sa svirkama zgusnut, hvala Bogu da je tako. Nekada treba stići iz Makedonije u Sloveniju, pa čovjek ne stigne baš da naspava osam sati, ali sve se to nadoknadi. Trudim se da živim zdravo i sve neke toksične stvari sam izbacio iz svog života. Čini mi se da nikada nisam bio srećniji, zadovoljniji i ispunjeniji, kako privatno tako i poslovno".

"Knedla mi stoji u grlu dok je pjevam"

Govoreći o pjesmama koje ga najbolje opisuju, Peđa je izdvojio numeru u kojoj je opisan njegov najteži životni period.

"Pjesma koju najviše smatram svojom je pjesma 'Njoj'. Moj prijatelj Bane Opačić i ja se družimo već 20 godina. On je moje životne brodolome doživljavao kroz priču sa mnom i bukvalno je u toj pjesmi opisao jedan dio te moje propasti. Eto, dok izvodim tu pjesmu, uvijek mi stoji knedla u grlu".

Ovako izgleda njegova supruga:

Jovanović ne krije da je u prošlosti pravio velike greške, ali je uspio da pronađe pravi put.

"Svjestan sam da sam mnogo griješio. Ljudski je griješiti, ali sam se, Bogu hvala, opametio. Shvatio sam da idem totalnom stranputicom i da moram da se vratim na pravi put, i uspio sam u tome. Sad kad vratim film i sjetim se tih vremena kada nisam bio svoj, bude mi neprijatno i nisam ponosan na to, ali je to svakako doprinijelo mojoj sadašnjoj karijeri i tome kakva sam ličnost danas".

"Mislio sam da je kafana prioritet"

Najveću zahvalnost za svoj oporavak duguje supruzi, koja se godinama borila za njihovu porodicu.

"Ona je pokušavala ne mjesecima,nego godinama da mi objasni šta su prioriteti, dok sam ja, nažalost, mislio da je kafana prioritet. Nisam ponosan na to i ne volim da se vraćam na tu temu".

"Diplomirao sam taj kafanski fakultet, i to sa odličnom ocjenom. Bitno je da danas o tome pričam sa osmjehom i da je to prošlost. To više nikada ne može da se desi u mom slučaju — da toliko zapostavim najbitnije stvari u životu zarad ličnog provoda. Stariji smo i zreliji".

Izvor: Blic / MONDO