Evroliga je uvela promjenu pravila za delegiranje sudija i od sada će da koristi vještačku inteligenciju kao pomoć prilikom odabira sudijskih timova.

Izvor: MN Press

Nova sezona u Evroligi je počela i kao što to obično biva jedna od tema je suđenje. Timovi su rijetko kada zadovoljni arbitrima, posebno kada dožive poraze. Tako su se čelnici elitnog takmičenja oglasili saopštenjem i obrazložili da će od sada pomoć pri delegiranju arbitara da dobijaju od vještačke inteligencije, kako za Evroligu, tako i za Evrokup.

"Novi automatizovani sistem je razvijen uz korišćenje najnovije vještačke tehnologije. Uz kriterijum koji je donijet od strane sudijske organizacije Evrolige, hijerarhije sudija, kalendara takmičenja, prethodnih zadataka, tereta na poslu i konteksta utakmice. Na osnovu svijeta toga sistem pravi 14 različitih grupa poređanih u tri dijela - sportski kriterijum, kalendar, radno opterećenje i integritet. Na taj način bira sudijske zadatke na dnevnom nivou za takmičenje", stoji u saopštenju Evrolige.

Vidi opis Evroliga uvela velike promjene za sudije: "Koristimo vještačku inteligenciju, imamo sistem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Naglašeno je da 14 pravila koje se koriste prilikom određivanja računaju i strukturu sudijskog tima, hijerarhiju arbitara, učestalost zadataka, radno opterećenje, miks nacionalnosti i ponavljanje sudijskih timova.

"Tehnologija nam daje šansu da zadatke sudija podignemo na viši nivo i da analiziramo veći broj podataka i stvorimo konstantne kriterijume za svaki meč. Naš cilj je da kroz inovacije podržimo sudije, optimizujemo njihove zadatke i teret posla tokom sezone. I da se postaramo da su svi relevantni faktori uzeti u obzir prilikom formiranja svakog sudijskog tima", poručio je Danijel Jerezuelu, direktor suđenja u Evroligi.

Takođe je otkriveno i da je ovaj sistem već korišćen za prvo kolo Evrolige i da će da se koristi i za Evrokup.