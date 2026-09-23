Čuveni glumac podvrgnut eutanaziji u 43. godini: Išao na operaciju kile, pa ostao trajno onesposobljen

Zdravstveni problemi počeli su nakon što mu je 17. jula 2023. godine, posle operacije desne preponske kile, ugrađena polipropilenska mrežica.

Izvor: Instagram

Glumac i reditelj Arno Deni, koji je nakon ugradnje implantata za kilu ostao teško onesposobljen, podvrgnut je eutanaziji u Belgiji u utorak, u 43. godini.

Vijesti je AFP-u saopštio njegov advokat Filip Kurtoa.

"Odluka koju je donio Arno Deni doneta je u dogovoru sa trojicom ljekara u Namiru. Njegovo tijelo više nije moglo da ga nosi. Izgubio je kontrolu nad njim. Arnoova smrt je posledica intenzivnih bolova koje je trpio tokom mnogih mjeseci", dodao je njegov advokat.

Deni je bio najpoznatiji po svojim postavkama djela "Opasne veze" Šoderloa de Lakloa i "Učenih žena" Molijera. Zdravstveni problemi počeli su nakon što mu je 17. jula 2023. godine, posle operacije desne preponske kile, ugrađena polipropilenska mrežica.

Arno Deni je više puta istakao da živeti sa bolovima koje trpi, više nema smisla.

Izvor: YouTube/Artistik Rezo

Operacija je izazvala brojne neželjene efekte, koji su ga na kraju naveli da u aprilu 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama ukloni implantat.

Glumcu je dijagnostikovan mijalgični encefalomijelitis, u okviru ASIA sindroma. Smatra se da je implantat izazvao dugotrajnu upalu i poremetio njegov imuni sistem.

"Više ne mogu da napustim svoj dom, nemam društveni život, zapravo nemam nikakav život. Više nemam ništa što čini dostojanstven život čovjeka. A stanje postaje sve gore i gore. Živim kao pacijent obolio od raka u terminalnoj fazi. Ljekari više nemaju šta da mi ponude", rekao je početkom 2026. godine za regionalni dnevni list "Dauphiné Libéré", prenosi B92.