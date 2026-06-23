Po prvi put u Holandiji, ljekar je okončao život smrtno bolesnog djeteta. Ovaj slučaj uslijedio je nakon što je 2024. zakonom odobrena eutanazija za mališane od 1 do 12 godina koji nepodnošljivo pate.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po prvi put, jedan ljekar u Holandiji okončao je život smrtno bolesnog djeteta, napisala je ministarka zdravlja Sofi Hermans u pismu parlamentu. Specijalna komisija, osnovana za procenu eutanazije djece, primila je izvještaj o ovom slučaju prošle godine, prenosi holandski javni servis NOS.

Komisija za procjenu je razmotrila slučaj, razgovarala sa nadležnim ljekarom i proslijedila svoju ocjenu Javnom tužilaštvu (OM), navela je Hermans. Tužilaštvo će utvrditi da li je ljekar postupio u skladu sa zakonom, a preporuka komisije imaće veliku težinu pri donošenju te odluke.

Hermans u svom pismu nije navela uzrast djeteta, kao ni prirodu njegove bolesti.

Holandija je od 2024. godine dozvolila eutanaziju za djecu uzrasta od jedne do 12 godina. Odluka se mora donijeti u konsultaciji sa roditeljima djeteta, pri čemu mora biti jasno da dijete nepodnošljivo pati i da nema izgleda za oporavak. U to vrijeme se procjenjivalo da će oko petoro djece godišnje ispunjavati uslove za eutanaziju. Ovaj propis je namijenjen djeci za koju se očekuje da će preminuti u doglednoj budućnosti i čija se patnja ne može ublažiti na druge načine. Ona najčešće imaju urođene anomalije ili metaboličke bolesti.

Sve do 2024. godine, eutanazija je bila opcija isključivo za novorođenčad i decu stariju od 12 godina. Za djecu uzrasta od jedne do 12 godina, jedine opcije bile su palijativna sedacija ili odluka da im se obustavi davanje hrane i vode kako bi im se omogućilo da „umru prirodno“, navodi NOS.