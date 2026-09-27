Dani Olmo bi mogao da ode u Bajern nakon što ga je Fermin Lopez istisnuo iz tima Barselone.

Izvor: MN Press

Dani Olmo bi mogao da promijeni sredinu i da potpiše za još jednog velikana u karijeri. Fudbaler Barselone je prema pisanju katalonskog "Sporta" na meti Bajern Minhena koji je spreman da ponudi 80.000.000 evra za njegove usluge.

Olmo je ponikao u Barseloni, ali je kao tinejdžer otišao u Dinamo Zagreb i to se ispostavilo kao odlična odluka. Nakon nekoliko sezona u prvom timu "modrih" prodat je Lajpcigu, a sjajne igre u Njemačkoj vratile su ga u redove matičnog kluba. Sada Bajern želi da ga dovede jer smatraju da je nezadovoljan minutažom.

Šta se dešava sa Olmom u Barseloni?

Barselona je na startu Primere nanizala sedam pobjeda, a reprezentativac Španije je igrao ukupno 259 minuta na tih sedam mečeva. Duplo manje od Pedrija, 200 minuta manje od Fermina Lopeza, manje od Marka Bernala i Rodrija, a samo je povrijeđeni Gavi u veznom redu imao manje minuta.

Olmo je u reprezentaciji starter, ali je u Barseloni startovao samo meč u Ligi šampiona protiv Fejnorda, a jedini koji je počeo i završio bio je duel sa Rasing Santanderom u Primeri. Prije svega ga je Fermin Lopez istisnuo iz tima. Bajern bi mu navodno ponudio mjesto startera, ali je pitanje gdje?

Na krilima igraju Majkl Olise i Luis Dijaz koji djeluju kao sigurni u timu, a desetku i osmicu drže Džošua Kimih i Džamal Musijala. Jedino ako bi se Kimih preselio na mjesto beka, a Olmo i Musijala preuzeli kreaciju u ekipi.