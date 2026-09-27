Trener Panatinaikosa Željko Obradović je iznio utiske poslije tijesne završnice protiv PAOK-a i nije krio da je zadovoljan igrom svog tima iako je poražen.

Izvor: Screenshot/YouTube/@paobcgr

Panatinaikos je uz zvuk sirene ispustio mogućnost za prvu titulu u sezoni, pošto je poražen u polufinalu Superkupa od ekipe PAOK-a 84:82. Željko Obradović je poslije izgubljene utakmice naglasio da je i pored ishoda meča zadovoljan kako je njegov tim izgledao, a potom je čestitao i Andrei Trinkijeriju na trijumfu njegovog tima.

"Ponoviću još jednom, veoma sam zadovoljan kako moja ekipa izgleda. Bila je ovo veoma dobra utakmica. Čestitam PAOK-u na pobjedi. Kao što je moj igrač rekao, veoma sam zadovoljan načinom na koji smo se borili. Nastavljamo na isti način na koji smo igrali prijateljske utakmice, kao i na početku sezone, u prvim utakmicama. Očigledno je da smo veoma loše šutirali slobodna bacanja. Takođe, u prvom poluvremenu smo im dozvolili mnogo prilika da poentiraju iz drugih napada. Imali su 13 skokova u napadu. Vjerujem da je tu bio ključ utakmice", započeo je Željko Obradović.

"Završnica utakmice je nešto drugačije. Znate, pogodili smo dvije trojke. Veoma dobra koncentracija mojih igrača. I onda, dobro, posljednji napad PAOK-a. Može da se desi. Nismo kontrolisali situaciju, nismo dobro uhvatili loptu poslije promašaja i oni su još jednom poentirali."

Panatinaikos ima problem sa linije penala

Željko Obradović nije bio zadovoljan procentima sa linije penala. Panatinaikos je imao 58 posto uspjeha (21/36), dok je PAOK imao 63 posto realizacije (10/16).

"Na treninzima mnogo radimo situaciona slobodna bacanja. Imamo dokaze za to i uvijek insistiramo na tome da igrači moraju da šutiraju slobodna bacanja na način na koji će ih šutirati i na utakmici.To znači dva slobodna bacanja. Samo dva slobodna bacanja. I onda ponovo sve ispočetka. Trčanje, podizanje pulsa i slično. Ali, desilo se", pojasnio je trener Panatinaikosa.

"Ponoviću još jednom" "Ponoviću još jednom, veoma sam zadovoljan kako moja ekipa izgleda. Veoma sam zadovoljan. Do sada smo imali samo 11 treninga. Samo 11 treninga."

Prije početka sezone Panatinaikos je uplovio u probleme sa povredama igrača. Ipak, to nije jedino što muči Obradovića, pošto trener Zelenih ističe da postoje detalji na kojima će tim morati da radi.

"Kad gledam sa klupe, jasno mi je šta moramo da popravimo. Pokušaćemo to da uradimo.Nemamo mnogo treninga. Raspored nam je takav da sada igramo u srijedu, petak i nedjelju, a zatim ponovo imamo takav ritam. Očigledno je da ekipi treba i odmor. U nedjelju će imati slobodan dan. Sve je u redu. Nema nikakvih problema", zaključio je Željko Obradović.