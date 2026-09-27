Izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev izjavio je da bi Rusija i Nemačka mogle zajedno da obnove rad gasovoda Severni tok, ali nije naveo da o tome postoji dogovor sa Berlinom.

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Rusija i Njemačka mogle bi zajednički da ponovo pokrenu gasovod Severni tok, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije.

"Sve je tačno. Zajedno ćemo ponovo otvoriti Sjeverni tok", napisao je Dmitrijev na mreži X.

On je time reagovao na objavu kopredsjednika njemačke stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Tina Hrupale, koji je zatražio međunarodnu istragu o eksplozijama na gasovodima Sjeverni tok i Sjeverni tok 2, kao i njihovu popravku i ponovno puštanje u rad.

Dmitrijev je ocijenio da je AfD "glas njemačkog naroda koji se bori za energetsku nezavisnost Njemačke, prosperitet, mir i saradnju". Riječ je o stavu ruskog zvaničnika, a u tekstu TASS-a nema navoda da je njemačka vlada pristala na obnavljanje gasovoda, preneo je TASS.

Na tri cijevi gasovoda Sjeverni tok i Sjeverni tok 2 oštećenja su otkrivena 26. septembra 2022. godine. Sjeverni tok 2 nikada nije pušten u rad, a rusko tužilaštvo je nakon eksplozija otvorilo istragu zbog sumnje na međunarodni terorizam.