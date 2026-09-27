SAD i Kina dogovorile su se o smanjenju carina na robu vrijednu 30 milijardi dolara, uključujući poljoprivredne proizvode i kućne aparate.

Izvor: Profimedia

SAD i Kina dogovorile su se da će smanjiti carine na robu vrijednu 30 milijardi dolara i da će pokrenuti dijalog o vještačkoj inteligenciji, objavile su obije zemlje nakon posjete predsjednika Si Đinpinga Vašingtonu.

Smanjenje carina odnosiće se na američki izvoz poljoprivrednih dobara, drveta i kozmetike, kao i na američki uvoz malih kućnih aparata, igračaka i dekoracija, saopštila je Bijela kuća u petak.

"Dvije zemlje usaglasile su se po pitanju preporuka za povoljniji carinski tretman 30 milijardi dolara neosetljivih dobara u oba smjera“, piše u saopštenju.

Samit u Vašingtonu i novi trgovinski dogovori

Trodnevni samit Sija i predsednika Trampa završen je u petak, a Si je otad sleteo u Peking, prenijela je kineska novinska agencija Sinhua u subotu.

Dvije strane takođe su se dogovorile da će osnovati trgovinski savjet i produžiti dogovore s ranijih pregovora iz Kuala Lumpura, objavilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova.Do sporazuma je došlo nakon što su dvije najveće ekonomije sveta odlučile da na dva mjeseca produže trgovinski sporazum koji je trebalo da istekne 10. novembra, dajući sebi više vremena za rad na potencijalno većem trgovinskom sporazumu, rekao je američki ministar finansija Skot Besent.

Vidi opis Tramp i Si postigli istorijski dogovor: Smanjuju carine, a veštačkoj inteligenciji dali novi naziv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kenny HOLSTON / AFP / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ova istorijska poseta obogatila je konstruktivan i stabilan odnos između Kine i SAD, održala sveukupnu stabilnost bilateralnih odnosa, otvorila novo poglavlje u odnosima između Kine i SAD i imaće dalekosežan uticaj na svjetski mir i razvoj“, saopštio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Dogovor o vještačkoj inteligenciji

Po pitanju vještačke inteligencije, dve strane dogovorile su se da će održavati dijalog o rizicima i dobrobitima te tehnologije, uključujući sledeću rundu pregovora u novembru, i otvoriti komunikacioni kanal za incidente u oblasti vještačke inteligencije, saopštili su kinesko ministarstvo spoljnih poslova i Bela kuća.

Bijela kuća je navela da su se lideri dogovorili da koriste termin "superinteligencija" umjesto "vještačka inteligencija". U odvojenom saopštenju kinesko ministarstvo je objavilo da Peking ceni to što Vašington koristi novi termin.

Spoljna politika: Iran i slobodna plovidba

U oblasti spoljne politike lideri su se usaglasili da bi Iran trebalo da ispuni svoje obaveze i ne razvija nuklearno oružje, kao i da nijedna zemlja ili entitet ne bi trebalo da uvode takse za prolaz međunarodnim plovnim putevima, saopštile su obije zemlje.

(Index/MONDO)