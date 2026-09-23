Krvavi sukob između savezne vlade i pobunjenika u Tigraju ponovo je buknuo formiranjem novog saveza sedam oružanih grupa, prijeteći da usred teške suše izazove novu humanitarnu katastrofu u istočnoj Africi.

Izvor: Bob Karp / Zuma Press / Profimedia

U svijetu je započeo još jedan rat. Kada su se posljednji put sukobile ove dvije strane, stotine hiljada ljudi je poginulo. Snage iz sjeverne etiopske regije Tigraj pokrenule su veliku ofanzivu protiv savezne vlade, čime je prekinut četvorogodišnji mirovni sporazum i započet novi ratni sukob u toj zemlji.

Podsjetimo, 2020. godine započeo je građanski rat između Tigrajskog narodnooslobodilačkog fronta (TPLF) i saveznih snaga. U krvavim borbama poginulo je više stotina hiljada ljudi, prije nego što je uspostavljen mir potpisivanjem Pretorijskog sporazuma 2022. godine.

Međutim, kako javlja Rojters, sukobi su se ponovo rasplamsali nakon što su vođe Tigraja objavile da su ušle u „odbrambeni rat“ kako bi se suprotstavile agresiji savezne vlade.

Nakon mjeseci rastućeg neprijateljstva između dvije strane, sukob je kulminirao kada je TPLF objavio da je formirao savez sa šest drugih oružanih grupa širom Etiopije, kako bi svrgnuli vladu premijera Abija Ahmeda. Iz TPLF-a su objavili kako je došlo do „intenziviranja invazije“ Abijeve vlade protiv naroda Tigraja.

„Tigrajske snage dobile su instrukcije da se suprotstave napadu i stupile su u odbrambeni rat“, navodi se u saopštenju koje prenosi Rojters.

TPLF je preuzeo kontrolu nad saveznim aerodromima u Tigraju i pokrenuo „opštu ofanzivu“ protiv vladinih položaja u susjednim regijama, Afar i Amhara.

Zbog toga je kompanija Ethiopian Airlines obustavila sve letove u tu regiju. Regionalna vlada u Afaru optužila je TPLF za pokretanje invazije i najavila da će se braniti uz pomoć svojih saveznika. TPLF je dominirao etiopskom politikom gotovo tri decenije prije nego što je aktuelni premijer imenovan na tu poziciju 2018. godine.

Sada aktuelna vlada pokušava da smanji svoj angažman u borbama, kako bi međunarodnoj zajednici pokazala da je TPLF odgovoran za nove sukobe.

Strahovi od širenja sukoba

Analitičari su mjesecima upozoravali da bi nastavak sukoba u Tigraju mogao da preraste u rat širih razmjera, pogotovo ako se proširi i spoji sa borbama u susjednom Sudanu. Sve to unosi dodatnu nestabilnost u regiju Crvenog mora.

Upravo je građanski rat u Sudanu uzrokovao ono što UN opisuje kao najveću humanitarnu krizu na svijetu.

Posljednji sukob u Tigraju primorao je stotine hiljada stanovnika na izbjeglištvo. Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, oko 750 hiljada stanovnika Tigraja još uvijek je raseljeno, a napadi na humanitarne konvoje nisu nikakva rijetkost.

Novi sukobi pogoršaće i onako tešku situaciju, jer se regija trenutno suočava sa sušom povezanom sa El Ninjom, zaključuje Rojters.