Izraelski košarkaš Jam Madar prešao je iz Hapoela u Makabi i to je tema o kojoj ne prestaju da bruje Izraelci.

Izvor: MN Press

Hapoel iz Tel Aviva je imao dosta problema sa dovođenjem igrača u ljetnjem prelaznom roku, a nekoliko ih je otišlo zbog loše bezbjednosne situacije u Izraelu. Među njima nije Jam Madar, pošto je on samo promijenio boje i prešao u redove velikog rivala, Makabija. Prema riječima trenera Dimitrisa Itudisa, imao je dogovor sa igračem, ali je on odlučio da krene drugim putem.

Slična situacija se dogodila i sa Partizanom prije tri godine, kada je Madar obećao Željku Obradoviću da ostaje u Humskoj, a potom prihvatio bolju finansijujsku ponudu Fenerbahčea. Ispostavilo se da to nije bila najbolja odluka...

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"To nije tajna. Ne samo da smo pokušali, to je bio prvi razgovor koji sam imao sa Jamom. Sastao sam se s njim na doručku. Zapravo, oko nas je bilo mnogo ljudi, fotografisali su nas i sve to, i dogovorili smo se. On je pristao da preuzme tu ulogu, pristao je za ovu godinu. Rukovali smo se, zagrlili i rekao je: ‘Nastavljamo.’ li takva je priroda poslovanja. Igrač je izabrao drugi put, odlučio je da ode na drugo mjesto i to je situacija. Ovdje nema pitanja emocija ili nečega sličnog. Uradili smo ono što je trebalo uraditi. Kao što sam rekao, sve što govorim je istina. Mnogo očiju je gledalo u nas, tako da je to činjenica koju je nemoguće poreći. Dogovorili smo se kako će stvari izgledati. Klub mu je mnogo pomogao, a on je mnogo pomogao klubu. Željeli smo da bude ovdje, on je izabrao da ode na drugo mjesto", otkrio je Dimitris Itudis.

U Makabiju imaju problema sa registracijom Madara zbog neraščišćenih računa sa Hapoelom, ali se nadaju da će sve prepreke biti otklonjene u kratkom roku.

Šta je sporno?

Izraelski mediji su pisali da Madar zahtijeva da mu Hapoel isplati veći dug nego što su oni spremni da mu daju, a vlasnik Ofer Janaj je naravno morao da "začini čorbu" i isproziva Madarovog agenta Miška Ražnatovića.

"Niste htjeli iste uslove, bio je ugovor na 1,92 dolara (pretpostavlja se da je mislio na 1,92 miliona dolara). Ispostavila se da je odbio trogodišnji ugovor sa nama, da bi potpisao dvogodišnji sa Makabijem, to je najprostija verzija. Kada mu je Makabi prišao? Mnogo prije nego što je poništen ugovor, pitanje je samo koliko prije", naveo je Izraelac i iz njegovih riječi se može zaključiti šta je bio glavni motiv igrača.

Madar se "obećao" i Željku

"Data riječ je meni važnija od bilo čega drugog. Vrlo smo otvoreno razgovarali sa igračima na kraju prošle sezone, otvoreno smo rekli šta klub kome može da ponudi. Ovo je idealna prilika da se javno zahvalim Panteru, Ledeju, Naneliju, Koprivici i Avramoviću koji su produžili ugovore", rekao je Obradović u intervjuu za "Nedeljnik" prije tri godine.

Izvor: MN Press

Zatim je nastavio da pojašnjava sve. "Igrači koji su otišli otvoreno su govorili o svojim razlozima, skoro svi. Lesor je rekao da ima sjajne finansijske ponude i mi to nismo mogli da ispratimo, otišao je, pošteno. Egzum je želio da se vrati u NBA i želim mu sreću i to je pošteno. Papapetru je dobio ponudu da se vrati kući i rekao je da mu je to želja, opet pošteno. U slučaju Madara ne mogu da kažem da je sve bilo iskreno. Doletio je iz Tel Aviva da bi pričao sa mnom. Sjedili smo oko dva sata u kafiću blizu moje kuće i pričali o planovima, nije bilo govora o bilo čemu drugom osim minutaže, prilike da igra, planovima, zahvalnosti, napretku koji je ostvario. Rastali smo se, ja sam otišao na trenersku kliniku", objasnio je tada.

Navodno će Jam Madar biti najplaćeniji igrač u istoriji Izraela sa 2.000.000 dolara po sezoni. I izraelskom prvenstvu prosječno je bilježio 13,2 poena uz 41,8 odsto šuta za tri poena i četiri asistencije po utakmici, dok je u Evroligi imao učinak od 3,1 poena za 9 minuta i 42 sekunde po meču.

(MONDO)