Nerman Fatić je odigrao meč dubla u Dejvis kupu noseći na svojoj majici obrnuto postavljenu zastavu Bosne i Hercegovine.

Izvor: BHT1/Printscreen

Srbija je rutinski prošla Litvaniju u Dejvisu kupu, a Bosna i Hercegovina Južnoafričku republiku. Ali na meču u okviru Svjetske grupe desio se veliki propust na dresu jednog od tenisera. Nerman Fatić je na svojoj majici imao obrnutu zastavu Bosne i Hercegovine.

Njegov dubl partner Mirza Bašić imao je regularan dres, ali Nerman Fatić je odigrao duel sa obrnutom zastavom na dresu. To nije smetalo da se pobijedi pa su Bašić i Fatić savladali rivale Aleka Beklija i Tandolungva SMita sa 6.4, 6:4 i izborili su plasman u plejof za narednu fazu, Pogledajte još jednom ovaj dres:

Izvor: BHT1/Printscreen

Kako je BIH prošla dalje?

Prvo je Andrej Nedić savladao Filipa Heninga 6:4, 6:4, zatim je Damir Džumhur bio bolji od Kola Montsija 6:4, 7:5, da bi zatim dubl dobio svoj duel. Poslednji je bio meč između Fatića i Tando Longve Smita 7:6, 6:1. Sada se čeka žreb u kome će biti 13 povlašćenih i 13 nepovlašćenih i mogući rivali su ekipe Poljske, Turske, Kolumbije,. Švajcarske, Bugarske, Novog Zelanda...

(MONDO, N.L.)