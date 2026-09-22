logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivšu ženu Zvonka Bogdana zelenaši izbacili na ulicu: Bila zvezda Jugoslavije, a umrla u bijedi

Bivšu ženu Zvonka Bogdana zelenaši izbacili na ulicu: Bila zvezda Jugoslavije, a umrla u bijedi

Autor Dragana Tomašević
0

Gizela Vuković je bila dobitnica "Zlatne arene" koja je devedesetih ostala bez stana u Nemanjinoj zbog ćerkinih dugova

Bivšu ženu Zvonka Bogdana zelenaši izbacili na ulicu Izvor: Printscreen/YouTube

Gizela Vuković, glumica i bivša supruga pjevača Zvonka Bogdana preminula je 2015. godine u mračnom hotelu u kojem je provela 13 godina brinući o bolesnoj ćerki i unuku koji boluje od teškog oblika autizma.

Dobitnica "Zlatne arene" u Puli bila je zvijezda domaće kinematografije i bila je veoma uspješna, ali se preko noći sve promijenilo.

Zbog finansijskih problema, kredita koji nije mogla da isplati i ćerkinog propalog biznisa desile su joj se stravične stvari.U jednom trenutku našla se i na rubu egzistencije.

Stan u Nemanjinoj ulici joj je oduzet, usljed finansijskih poteškoća, pa je njen dom postala sobica jednog hotela.

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija, prodali su moj dio zemlje i dali mi da kupim sebi stan u prijestonici. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenijela sam na ćerku, a onda su stigle devedesete. Ćerkina agencija je počela da gomila dugove… Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom, mijenjali podstanarske sobičke, gomilali dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, djeco, nijednu staru sliku“, ispričala je Gizela svojevremeno za "Novosti".

Pred kraj života joj je glavna preokupacija bila briga o ćerki i unuku.

Izvor: YouTube/ Bot Miki

"Ćerka Milica danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok je unuk Branko autističan, pa vrlo rijetko izlazi iz sobe. Ja dalje od hodnika hotela nisam kročila nijednom u prethodnih 11 godina. Jedva se krećem pomoću ove stolice", ispričala je tada kroz suze Gizela.

Gizela je svojevremeno bila u braku sa poznatim pjevačem, Zvonkom Bogdanom, o kom nije željela da govori.

"O braku s njim ne želim da govorim. Razišli smo se davno i šta tu više ima da se priča. Manite me njega. Ne želim da ga se sjećam. Odavno nisam u kontaktu s njim. Ne interesuje me uopšte. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba. Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam mogla da se udam. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo volio, a i ja, bogami, njega“, govorila je glumica.

Iako su joj socijalni radnici predlagali da se preseli u starački dom, ona nije željela da napusti bolesnu ćerku i unuka.

"Kako da se razdvojim od njih dvoje. Moja penzija je i njihov prihod. Ne mogu da se razdvajam od njih, ne mogu. Oni su mi sve što imam", rekla je za "Novosti".Gizela je preminula 2015. godine, a u tom trenutku imala je 89 godina.

Tagovi

Gizela Vuković zvonko bogdan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ