Bivšu ženu Zvonka Bogdana zelenaši izbacili na ulicu: Bila zvezda Jugoslavije, a umrla u bijedi

Gizela Vuković je bila dobitnica "Zlatne arene" koja je devedesetih ostala bez stana u Nemanjinoj zbog ćerkinih dugova

Izvor: Printscreen/YouTube

Gizela Vuković, glumica i bivša supruga pjevača Zvonka Bogdana preminula je 2015. godine u mračnom hotelu u kojem je provela 13 godina brinući o bolesnoj ćerki i unuku koji boluje od teškog oblika autizma.

Dobitnica "Zlatne arene" u Puli bila je zvijezda domaće kinematografije i bila je veoma uspješna, ali se preko noći sve promijenilo.

Zbog finansijskih problema, kredita koji nije mogla da isplati i ćerkinog propalog biznisa desile su joj se stravične stvari.U jednom trenutku našla se i na rubu egzistencije.

Stan u Nemanjinoj ulici joj je oduzet, usljed finansijskih poteškoća, pa je njen dom postala sobica jednog hotela.

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija, prodali su moj dio zemlje i dali mi da kupim sebi stan u prijestonici. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenijela sam na ćerku, a onda su stigle devedesete. Ćerkina agencija je počela da gomila dugove… Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom, mijenjali podstanarske sobičke, gomilali dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, djeco, nijednu staru sliku“, ispričala je Gizela svojevremeno za "Novosti".

Pred kraj života joj je glavna preokupacija bila briga o ćerki i unuku.

Izvor: YouTube/ Bot Miki

"Ćerka Milica danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok je unuk Branko autističan, pa vrlo rijetko izlazi iz sobe. Ja dalje od hodnika hotela nisam kročila nijednom u prethodnih 11 godina. Jedva se krećem pomoću ove stolice", ispričala je tada kroz suze Gizela.

Gizela je svojevremeno bila u braku sa poznatim pjevačem, Zvonkom Bogdanom, o kom nije željela da govori.

"O braku s njim ne želim da govorim. Razišli smo se davno i šta tu više ima da se priča. Manite me njega. Ne želim da ga se sjećam. Odavno nisam u kontaktu s njim. Ne interesuje me uopšte. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba. Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam mogla da se udam. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo volio, a i ja, bogami, njega“, govorila je glumica.

Vidi opis Bivšu ženu Zvonka Bogdana zelenaši izbacili na ulicu: Bila zvezda Jugoslavije, a umrla u bijedi Zvonko Bogdan "Ko te ima, taj te nema" 5. 1. 1942. Zvonko Bogdan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/Screenshot/ RTS Najlepše narodne pesme Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 7 / 7

Iako su joj socijalni radnici predlagali da se preseli u starački dom, ona nije željela da napusti bolesnu ćerku i unuka.

"Kako da se razdvojim od njih dvoje. Moja penzija je i njihov prihod. Ne mogu da se razdvajam od njih, ne mogu. Oni su mi sve što imam", rekla je za "Novosti".Gizela je preminula 2015. godine, a u tom trenutku imala je 89 godina.