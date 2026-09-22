Marko Nikolić objasnio je zbog čega nije ljubitelj novih tehnologija i zašto mu smeta VAR i kako se to koristi.

Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Marko Nikolić pravi čuda u Grčkoj sa ekipom AEK-a iz Atine. Kako u domaćem šampionatu gdje je bio prvak, tako i kada je obezbijedio plasman u Ligu šampiona. Bio je gost "Adria football foruma" zajedno sa sudijom Damirom Skominom i pričao je o suđenju i VAR tehnolgoiji.

"Imam super komunikaciju, sudio mi je i Skomina nekad. Sve najveće sudije iz prethodnih 10-15 godina sam imao priliku da vode utakmice. Komunikacija je važna. Respekt je dvosmerna ulica, koliko daš toliko dobiješ", rekao je Nikolić.

Zatim je objasnio zbog čega njemu smeta način na koji se koristi VAR tehnologija.

"Nisam ljubitelj novih tehnologija, njihova uloga treba da bude da smanje količinu pogrešnih odluka. Da bude pošteniji fudbal. Filozofski malo pričam sad, da napravim primjer. Svi mi živimo za momenat davanja gola, svi živimo i radimo za to. Došli smo do toga da tu erupciju emocija i sve, da se to pretvara da se daje gol i niko se ne raduje, svi čekaju, pa VAR provjera pa poslije minute tek slavi. To je na filozofskom nivou."

"Mnogo penala, zaustave onu sliku..."

Izvor: Hu Xingyu / Xinhua News / Profimedia

Ima stvari koje mu se dopadaju i koje voli, ali i onih koje ne cijeni sa VAR tehnologijom, pojasnio je i zašto.

"Sviđa mi se ofsajd linija, gol linja, to je mjerljiva stvar, sat se oglasi, znaš da je gol, to je mjerljivo. Ne dopada mi se količina penala za razna igranja rukom u šesnaestercu i još manje za intenzitet. Kada zaustave sliku na terenu vidi se kontakt, a fudbal je igra kontakta. Samo su najbolji timovi u stanju da obrade te informacije. Jako je neprijatno za sudiju ako te neko ko nije član tvog tima da te zove da gledaš nešto pred 60.000 ljudi. Ima pluseva i minuseva. Nisam protiv, ali smo i na Mundijalu imali neke brutalne situacije, nema kontantnosti u tim odlukama. Volim institut glavnog sudije. Ne bih voleo da se pretvori u svirača faulova na sredini terena, već da donosi sve glavne odluke", jasan je Nikolić.

Pojasnio je i šta je tačno njegova filozofija.

"Meni za poraz nikad nije kriv sudija, predsjednik kluba ili neko drugi. Gledam samo sebe i svoje saradnike. Šta sam ja mogao bolje, šta smo mi morali bolje. Šta smo to uradili? I, nikada nisu igrači krivi. Ko ih je stavio na teren? Ja. Ja sam odgovoran, moraš prvo da gledaš na sebe. Mlađe trenere savetujem da ne glume, da ne gledaju da li ih kamera snima, šta će da kaže ovaj ili onaj. Budi svoj, gledaj sebe i kako da se unaprijediš", zaključio je Nikolić.