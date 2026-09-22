Delegacije Kube i Irana demonstrativno su napustile salu UN tokom govora Donalda Trampa.

Izvor: MICK TSIKAS/AAP

Kubanska delegacija napustila je salu Ujedinjenih nacija tokom govora američkog predsjednika Donalda Trampa na 81. sjednici Generalne skupštine, nakon što je on izjavio da je komunistička vlada u Havani "potpuno propala država" i rekao da će režim uskoro pasti.

Kubanci i Iranci napustili UN

"Moja administracija traži radikalnu promjenu situacije na Kubi, gdje je komunistički režim pod najvećim pritiskom kojem je ikada bio. To je potpuno propala država", rekao je Tramp pred okupljenim svjetskim liderima.

Dodao je da se režim "ruši kao nikada do sada" i da će "pasti".

Američki predsjednik je u svom obraćanju takođe istakao ulogu državnog sekretara Marka Rubija, koji je takođe prisustvovao godišnjem sastanku.

"On je duboko u pregovorima sa Kubom. Vidjećemo šta će se desiti", rekao je Tramp.

Kubanska delegacija, koju je predvodio ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez Parilja, ustala je i napustila sjednicu baš kada je Tramp izneo optužbe.

Kuba nije bila jedina zemlja čiji su predstavnici napustili Trampov govor. Kada se američki predsjednik dotakao vojnih udara na Iran u proteklih šest mjeseci, iranska delegacija je takođe napustila salu, ostavljajući samo jednog člana delegacije da sjedi u klupama.