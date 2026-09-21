Izbori u Rusiji donijeli su rekordnu izlaznost i pobjedu Putinove stranke.

Izvor: Taisija Voroncova / Sputnik / Profimedia

Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila je rekordan broj mjesta na parlamentarnim izborima, pokazuju preliminarni rezultati objavljeni danas nakon tri dana glasanja obilježenih snažnim ukrajinskim napadima.

Na izborima su smjele da učestvuju samo stranke koje u različitoj mjeri podržavaju Putina i nastavak rata u Ukrajini. Jedina stranka koja se otvoreno protivi ratu, Jabloko, bila je isključena. Glasanje se od petka do nedelje održavalo i u dijelovima Ukrajine koje je Rusija anektirala i drži pod svojom kontrolom.

Nakon obrađenih više od 95 odsto biračkih mjesta, Jedinstvena Rusija osvojila je 355 od ukupno 450 mjesta u donjem domu parlamenta, Dumi. Bili su to prvi parlamentarni izbori od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

"Ovo je najveća izlaznost evidentirana do sada na ovom nivou"

Kremlj je danas pozdravio rezultate, uz poruku da oni "pokazuju izuzetnan nivo kohezije unutar ruskog društva kada je u pitanju predsjednik države". Prema preliminarnim rezultatima, Komunistička partija Rusije (KPRF) osvojila je 40 mjesta, nacionalistički LDPR 25, a stranka Novi ljudi 20 mesta.

Putinova stranka tako zadržava takozvanu "ustavnu" većinu, odnosno najmanje dvije trećine mjesta u Dumi. Za to je potrebno 301 mjesto, a takva većina omogućava joj donošenje ustavnih amandmana bez podrške drugih stranaka.

Predsjednica Izborne komisije, Ela Pamfilova, na konferenciji za novinare pohvalila je "rekordnu" izlaznost, koja je zvanično premašila 59 odsto.

"Ovo je najveća izlaznost evidentirana do sada na ovom nivou", rekla je.

Konačni rezultati očekuju se u petak

Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i sadašnji lider Jedinstvene Rusije, pozdravio je povjerenje birača i obećao da će stranka "podržati pravac koji je postavio predsjednik" i da će "približiti zemlju pobijedi".

Posljednji dan glasanja obilježio je veliki ukrajinski napad. Juče ujutro korišćeno je više od hiljadu dronova. Ruske vlasti objavile su da su na periferiji Moskve poginule dvije osobe. U samom gradu oštećena je velika rafinerija, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Sobjanjin je osudio napad i rekao da je bio "jasno planiran s ciljem ometanja izbora". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinski udari "znatno uticali na moskovsku regiju".

Zelenski je razgovarao i sa Donaldom Trampom, koji je pozvao Kijev da prekine napade na ruske rafinerije. Rekao je i da je pristao na sastanak sa američkim predsjednikom u Njujorku i da su razgovarali o "idejama koje će doprinijeti deeskalaciji".

Protesti i reakcije

Izbori su održani u vrijeme pojačanih društvenih tenzija. Rusija se suočava sa zapadnim ekonomskim sankcijama, redovnim ukrajinskim vazdušnim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima interneta u nekoliko regiona.

U Berlinu, gdje živi jedna od najvećih ruskih dijaspora, nekoliko desetina prognanih pristalica opozicije protestovalo je uz povike "Rusija će biti slobodna!" i "Ne ratu!", prenosi AFP.

Ispred ruske ambasade u Londonu okupilo se oko stotinu ljudi. Mnogi su nosili ukrajinske zastave, a neki transparente s porukom "Recite ne Putinu". Evropska unija osudila je izbore, ocjenivši da su održani u atmosferi "sistematske i institucionalizovane represije".

(Index/MONDO)