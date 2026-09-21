Trofejni selektor "crvene furije" produžio ugovor sa španskom selekcijom.

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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente produžio je ugovor sa nacionalnim timom do 2032. godine, saopštio je u ponedjeljak predsjednik španskog Saveza Rafael Lusan.

Kako je prenijela "Marka", novi ugovor ratifikovan je nakon što je dobio odobrenje Upravnog odbora Fudbalskog saveza Španije, a ističe po završetku Evropskog prvenstva 2032. godine, čiji će domaćini biti Turska i Italija.

De la Fuente je tako dobio najduži ugovor sa jednom španskom selekcijom u istoriji. U narednih šest godina očekuju ga tri velika takmičenja - Evropsko prvenstvo 2028, Svjetsko prvenstvo 2030. i EURO 2032, kao i tri izdanja Lige nacija, 2027, 2029. i 2031. godine.

De la Fuente je na mjesto selektora "crvene furije" došao 2022. godine, a sa španskom reprezentacijom je osvojio Mundijal 2026, EURO 2024. godine i Ligu nacija 2023. godine.

(MONDO)