Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je na mir u Ukrajini.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Američki predsjednik Donald Tramp javno je pozvao na okončanje rata Rusije i Ukrajine nakon serije ukrajinskih napada na ruska energetska postrojenja, koji su doveli do novog skoka cijena dizel-goriva.

"Rusija je, nažalost, izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizel-goriva zbog rata sa Ukrajinom", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik tvrdi da je veliki broj ruskih rafinerija oštećen i privremeno izbačen iz pogona.

"Veliki broj njihovih rafinerija dizela dignut je u vazduh i one su, barem privremeno, van funkcije", naveo je Tramp.

"Ovaj besmisleni rat sa Ukrajinom, kojem se ne nazire kraj, mora da bude završen", dodao je.

Tramp je poručio da posljedice sukoba osjeća čitav svijet i iznio tvrdnju o velikom broju ljudi koji svakog mjeseca gube život, prenio je New York Post.

"Cijeli svijet pati, dok svakog mjeseca gine 25.000 ljudi, uglavnom vojnika. Kakva sramota", napisao je američki predsjednik.

Tramp bi u utorak, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Američki predsjednik je u više navrata pozivao Ukrajinu da obustavi dalekometne napade dronovima na ruska naftna postrojenja kako bi se stanje na energetskom tržištu stabilizovalo.

Cijena dizel-goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je u ponedeljak ujutru rekordnih 6,51 dolar po galonu.