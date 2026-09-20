Muškarac (82) preminuo je od teških povreda nakon što su ga, prema navodima grčkih medija, tokom svađe zbog ležaljke na plaži u Vuljagmeniju pretukli muškarac (76) i djevojka (21).

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Šokantan incident sa tragičnim ishodom dogodio se u nedelju nešto pre 10 časova na plaži u Vuljagmeniju, u predgrađu Atine, gdje je nakon brutalnog prebijanja preminuo osamdesetdvogodišnji muškarac.

Prema pisanju grčkih medija, on se posvađao sa muškarcem (76) zbog ležaljke na plaži. Nakon razmjene teških riječi došlo je do fizičkog sukoba, prenosi In.gr.

Osamdesetdvogodišnjaka su navodno pretukli muškarac sa kojim se prethodno raspravljao i dvadesetjednogodišnja djevojka koja je bila sa njim.

Ljekari nisu uspjeli da ga spasu

Policija je obaviještena o incidentu, nakon čega su njeni pripadnici izašli na mjesto događaja i uhapsili muškarca i djevojku.

Teško povređeni osamdesetdvogodišnjak hitno je prevezen u bolnicu "Asklipio Vulas", gde su se lekari borili da mu spasu život. Uprkos njihovim naporima, muškarac je podlegao teškim povredama.

Uhapšeni muškarac i djevojka zadržani su u policijskoj stanici Vari-Vula-Vuljagmeni.

U policiju je dovedena i odgovorna osoba iz objekta na plaži kako bi dala informacije o događajima koji su prethodili sukobu i okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.