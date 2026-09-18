Policajac Nikola Dragićević je uhapšen 7. septembra zbog sumnje da je neovlašćeno postupao sa fotografijom sa mjesta na kojem je Mihail Šabunjin izvršio samoubistvo.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, Nikola Dragićević, uhapšen 7. septembra zbog sumnje da je neovlašćeno postupao sa fotografijom sa mjesta na kojem je u Herceg Novom samoubistvo izvršio državljanin Rusije Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), pušten je da se brani sa slobode, prenosi "Pobjeda".

Odluka za drugog policijskog službenika – Nikolu Vilića, koji je uhapšen istog dana kao i Dragićević, nije potvrđena.

Pobjeda je u srijedu uputila pitanja Osnovnom sudu u Herceg Novom, ali su im odgovorili da je predsjednica tog suda, a koja je ujedno i PR, službeno odsutna, pa će na pitanja odgovoriti u ponedjeljak.

Šabunjin je 1. septembra na strelištu „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu ubio tri osobe – dvadesetogodišnjeg Nemanju Kapora iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada, da bi ga u noći sa utorka na srijedu policija locirala u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. On je u trenutku hapšenja, kako su naveli iz policije, pucao na njih, a potom i sebi u glavu.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je ranije da su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom slobode lišeni Dragićević, policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, i Vilić, policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Kotor zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog djela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Prema sumnjama do kojih su došli policijski službenici unutrašnje kontrole, Dragićević je sačinio fotografiju sa mjesta događaja na kojoj se vidi tijelo Šabunjina, nakon čega je fotografiju proslijedio Viliću.

Slučaj je pokrenut nakon što je odbjegli Miloš Medenica na Telegram kanalu objavio detalje iz istrage zločina, kao i fotografije tijela Šabunjina.

“Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, zajedno sa kolegama iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Nikšić, a u saradnji sa državnim tužiocem, preduzeli su niz mjera i radnji kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti događaja”, saopštio je Šaranović.

Tokom istrage od dvojice policajaca prikupljena su obavještenja, dok su, na osnovu pribavljenih naredbi i u skladu sa zakonom, pretresi obavljeni na više lokacija na teritoriji Herceg Novog, Kotora i Nikšića.

Iz MUP-a su tada saopštili da Odjeljenje za unutrašnju kontrolu nastavlja da preduzima mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti slučaja i eventualno utvrdila odgovornost drugih osoba.

Šaranović je poručio da će bezbjednosni sistem nastaviti da provjerava sva saznanja koja ukazuju na kontakte policijskih službenika i drugih osoba sa pripadnicima kriminalnih struktura, kao i na moguće zloupotrebe službenog položaja i službenih informacija.

“Uprava policije će odlučno i bez izuzetka preduzimati sve zakonom propisane mjere i radnje radi otkrivanja i procesuiranja pojedinaca koji svojim postupanjem narušavaju integritet policijske službe, ugrožavaju bezbjednosni sistem ili djeluju u interesu organizovanih kriminalnih struktura, sa ciljem njihovog pravovremenog otkrivanja i odlučnog suprotstavljanja svim oblicima kriminalnog djelovanja”, naveli su u saopštenju.

Dodali da će javnost, u skladu sa interesom istrage i zakonskim ograničenjima, biti blagovremeno obavještavana o daljem toku i rezultatima aktivnosti u ovom predmetu.