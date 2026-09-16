Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela 13 osoba koje su se okupile oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu, Jovana Merdovića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je večeras spriječila okupljanje u Podgorici koje je, prema najavama, trebalo da bude organizovano u znak počasti Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za ratne zločine i genocid u Srebrenici, saznaju „Vijesti“ iz više izvora.

Iz Uprave policije se tim povodom do sada nijesu zvanično oglašavali.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela 13 osoba koje su se okupile oko predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu, Jovana Merdovića.

„Vijesti“ iz više izvora saznaju da je okupljanje bilo planirano u Maslinama, odakle je grupa, prema ranijim najavama, trebalo da nastavi prema Kučima. Tamo je bilo planirano obilježavanje uz upotrebu pirotehnike, isticanje srpske ikonografije i izvođenje nacionalističkih pjesama.

Pripadnici i simpatizeri Miholjskog zbora od smrti Ratka Mladića objavljuju na društvenim mrežama poruke u kojima ga ne posmatraju kroz presude Haškog tribunala, kojim je pravosnažno osuđen za ratne zločine i genocid u Srebrenici, već kroz prizmu srpskog nacionalnog narativa.