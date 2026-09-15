Rusija je drastično povećala broj napada brzim i navođenim mlaznim dronovima, na koje ukrajinska vojska trenutno nema adekvatan odgovor. Postojeći dronovi-presretači su prespori za ove letjelice.

Izvor: X/@AMK_Mapping_

Ukrajinska vojska je početkom jula pozvala veliku grupu proizvođača na testiranje nove generacije dronova-presretača, razvijenih za suprotstavljanje ruskim jurišnim bespilotnim letjelicama na mlazni pogon koje poslednjih mjeseci nanose veliku štetu. Prema informacijama dva izvora upoznata sa vježbom, testiranje nije prošlo prema planu.

Mnogim dronovima-presretačima bilo je teško upravljati pri brzinama koje su ponekad prelazile 400 kilometara na sat, a neki su se srušili u obližnja polja. Ova situacija naglašava izazov sa kojim se Ukrajina suočava uoči još jedne zime, jer nema dovoljno zapadnih sistema protivvazdušne odbrane za borbu protiv ruskih balističkih raketa, a istovremeno nema ni jasan odgovor na brže i snažnije moskovske dronove, piše Rojters.

The civilian death toll from the Russian Geran-4 jet-drone strike on an ammunition depot in Kyiv Oblast, and it's subsequent secondary detonations, has risen to 27, with 42 others injured. 381 people, including 59 children, have been evacuated from the area. Around 50 residential buildings have been damaged to varying degrees. The death toll may rise further in the coming hours. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)August 29, 2026

Šest puta više napada mlaznim dronovima

Podaci ukrajinske vojske u koje je Rojters imao uvid pokazuju da je Rusija tokom tri ljetnja mjeseca šest puta povećala upotrebu mlaznih dronova. U sukobu koji obilježavaju brze tehnološke inovacije, dva mjeseca mogu donijeti velike promjene, ali jedan visoki komandant prošlog petka je otvoreno upozorio da Kijev zaostaje u ključnom segmentu. "Kod mlaznih dronova opet smo potpuno izgubili inicijativu, to je činjenica. Rusi su pokrenuli masovnu proizvodnju i koriste mlazne 'šahede', a mi zapravo ne znamo šta bismo sa njima", objavio je na Telegramu Maksim Žorin, zamjenik komandanta 3. armijskog korpusa.

Jurij Čerevašenko, zamjenik komandanta ukrajinskih vazdušnih snaga, priznao je poteškoće u razvoju bržih presretača, ali je dodao da je Ukrajina blizu uvođenja niza jeftinih rješenja za masovnu proizvodnju. "Uvjeren sam da bismo uskoro mogli imati cijelu klasu oružja koja će biti efikasna protiv mlaznih bespilotnih letjelica", izjavio je on.

WATCH: Major explosion and apparent secondary detonations observed near the M06 Zhytomyr highway in Kyiv region's Bucha district. Multiple accounts claim a Russian Geran-4 jet-powered drone struck an ammunition depot, but this has not been independently confirmed.The footage shows a large fireball, shockwave, debris and possible munitions cooking off. — Clash Report (@clashreport)August 28, 2026

Kijev i Odesa pod najvećim pritiskom

Brzo širenje ruske proizvodnje mlaznih dronova omogućilo je Moskvi da zasipa Ukrajinu, a posebno Kijev, velikim brojem letjelica. Zbog njihove brzine, teže ih je oboriti nego njihove prethodnike sa klipnim motorima. Nakon što je Rusija 2022. počela da lansira hiljade jeftinih "šaheda", Kijev je razvio vrlo efikasne načine za njihovo uništavanje i podigao stopu presretanja na oko 90 odsto.

Moskva je na to odgovorila povećanjem brzine svojih dronova, što je najnoviji korak u tehnološkoj trci koja oblikuje ratište tokom gotovo pet godina rata. Ta promjena se dešava dok se Ukrajina bori sa nedostatkom naprednih presretača potrebnih za zaustavljanje znatno snažnijih balističkih raketa. Ukrajinska vojna obavještajna služba procjenjuje da Rusija već proizvodi oko 3.000 mlaznih dronova mjesečno. Neki liče na "šahede" sa trouglastim krilima, dok drugi imaju cjevast oblik i mala krila, što ih čini sličnijim krstarećim raketama. Podaci pokazuju da je Rusija u junu lansirala oko 450 dronova brzine između 240 i 500 kilometara na sat, dok je taj broj u avgustu skočio na oko 2.850. Tipični dron tipa "šahed" leti brzinom manjom od 200 km/h.

Glavni grad Kijev i okolni region bili su najčešće mete, na koje otpada gotovo petina svih lansiranih dronova. Čerevašenko je rekao da su Kijev i crnomorska luka Odesa, ključno čvorište za ukrajinski izvoz, podnijeli najveći teret napada. "U budućnosti će se ukupan broj takvih dronova u napadima samo povećavati", rekao je i dodao da u nekim napadima udio mlaznih dronova već premašuje 70 odsto.

Navođeni dronovi kao novi izazov

Posljednjih nedelja mlazni dronovi pogađaju ciljeve u samom centru Kijeva. "Glavna opasnost kod ovih dronova je to što su navođeni: to znači da operater može da mijenja njihovu rutu i visinu leta", objasnio je Čerevašenko. Zvaničnici i vojni analitičari vjeruju da je dron koji je prošle nedelje pogodio sjedište bezbjednosne službe SBU sa izuzetnom preciznošću, ciljajući kancelariju njenog šefa, bio ručno navođen.

Samjuel Bendet, saradnik u Centru za novu američku bezbjednost (CNAS), kaže da je rat u Ukrajini neprestana borba "mača protiv štita", gdje se za svaku novu sposobnost i inovaciju brzo pronalazi protivmjera. "Trenutna ruska prednost vremenom će se istopiti pred ukrajinskim protivmjerama u obliku brzih i jeftinih presretača koji mogu da love mlazne dronove", rekao je.

Russian forces struck a Fire Point logistics center in the Vishnevoye area of Kiev region using "Geran-4" drones. https://t.co/0mxJdMdlPq — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)September 2, 2026

Postojeći presretači postali prespori

Kako bi se suprotstavila hiljadama "šaheda", Ukrajina je razvila dronove-presretače koji obično koštaju manje od 2.000 dolara i koji su uspješno obarali veliki procenat dolazećih letjelica. Međutim, to oružje ne može da prati mlazne dronove. Boris Dolina, komandant jedinice dronova-presretača, kaže da je ponekad moguće pogoditi određene modele mlaznih letjelica kada uspore radi manevrisanja. Međutim, upozorio je da Rusija već uvodi i usavršava sisteme koji detektuju objekte u blizini i automatski ubrzavaju dron.

Ukrajina ima više od hiljadu obučenih posada za dronove-presretače, a kompanije se utrkuju u izradi bržih modela, od kojih neki i sami imaju mlazni pogon, ali kao što je pokazao neuspjeh na julskom testiranju, napredak je neujednačen.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 60 ukrajinskih kompanija radi na presrijetanju mlaznih dronova, iako je samo nekolicina njih pokazala rezultate. Jedan izvor iz ukrajinske industrije dronova navodi da su neki prototipovi preveliki i prespori za stvarnu borbu, gde su prilike za pogađanje brzih ciljeva vrlo kratke.