Italijanski NATO lovac oborio je iznad Litvanije dron za koji se sumnja da je ruski. Ovaj incident dodatno podstiče strah od prelivanja rata iz Ukrajine preko granica Alijanse.

Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago stock&people / Profimedia

Italija je objavila da je dron koji je italijanski borbeni avion u sklopu NATO misije oborio iznad Litvanije najvjerovatnije došao iz Rusije. Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto rekao je da je dron oboren nešto poslije ponoći. Portparol litvanskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama ranije je izjavio da je dron oboren u blizini sela Pratkunai na jugu Litvanije, nedaleko od Kaunasa, drugog najvećeg grada u zemlji.

Uzbuna i u Vilnjusu

Nešto ranije bila je izdata uzbuna i zbog pojave drona iznad glavnog grada Vilnjusa i okolnog regiona. Lovci NATO misije Baltičke protivvazdušne odbrane patroliraju nebom Letonije, Litvanije i Estonije otkako su se te zemlje 2004. godine pridružile Alijansi. Avioni iz te misije ove godine su već oborili zalutale ukrajinske bespilotne letjelice iznad Estonije u maju, kao i iznad Letonije u junu i avgustu.

Strah od prelivanja rata preko granica NATO-a

Sve češći incidenti sa vojnim dronovima u vazdušnom prostoru ruskih susjeda dodatno su pojačali zabrinutost da bi rat u Ukrajini mogao da se prelije preko granica NATO-a. Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima na Rusiju, uključujući područje Baltičkog mora. Nekoliko ukrajinskih vojnih dronova do sada je zalutalo u vazdušni prostor Finske, Letonije, Litvanije i Estonije.

Ukrajinske vlasti za takve incidente optužuju Rusiju, tvrdeći da rusko elektronsko ratovanje ometa navigacione sisteme i mijenja putanje dronova.