Rat se preselio daleko van granica Evrope, jer elitna ukrajinska jedinica za dronove usred vrele afričke pustinje napadaju ruske plaćenike i pomaže pobunjenicima.

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Ukrajinci se ne bore protiv Rusa samo na teritoriji svoje zemlje, već i u Africi. Američki CNN izvještava o grupi ukrajinskih stručnjaka za dronove koji ratuju protiv ruskih snaga u afričkom Sahelu, polupustinjskom pojasu južno od Sahare.

Elitna grupa od 15 operatera dronova sa ukrajinskog ratišta preselila se u Mali kako bi pomogla pobunjenicima u borbi protiv ruskih snaga. Ukrajinski vojnici uključeni su i u operacije u Libiji. Nekoliko ukrajinskih vojnih stručnjaka bilo je raspoređeno u Sudanu, dok su Ukrajinci u Maliju organizovali obuku za upravljanje dronovima za vojnike iz Čada, Nigera i Burkine Faso, navodi CNN pozivajući se na ukrajinske izvore.

Pomoć Saudijcima

Ukrajinci takođe pomažu američkim saveznicima u Persijskom zalivu: kada je Iran, kao odgovor na američko-izraelski napad 28. februara, počeo da napada američke vojne ciljeve u zemljama Zaliva, Ukrajina je poslala timove vojnih stručnjaka u najmanje pet zemalja na tom području.

Tamo su nekoliko nedelja obučavali domaće snage kako da obaraju iranske dronove tipa Šehid, koje Rusija već godinama koristi za napade na Ukrajinu. Zauzvrat su dobili niz sporazuma o bezbjednosnoj saradnji i obećanja o isporuci municije.

Francuska vojska napustila je Mali 2022. godine. Rusi su iskoristili priliku nakon povlačenja Francuza i drugih zapadnih saveznika, sa željom da učvrste svoju poziciju važnog aktera u Africi, posebno u nestabilnom regionu Sahela, bogatom rudama. Moskva obezbjeđuje vojnu podršku tamošnjim vlastima u zamjenu za novac i koncesije na rudnike.

Afrički korpus

Nakon raspuštanja plaćeničke grupe Vagner, posle pogibije njenog osnivača Jevgenija Prigožina, Moskva je osnovala Afrički korpus. U Maliju, na suprotnoj strani, Ukrajinci pomažu pobunjeničkoj Fronti za oslobođenje Azavada, koju uglavnom čine Tuarezi. Ukrajinci ne učestvuju direktno u borbama, već obučavaju pobunjenike i pružaju operativnu pomoć. Prve vijesti da Ukrajina pomaže Tuarezima pojavile su se 2024. godine.

U julu te godine pobunjenici su iz zasjede napali i ubili desetine boraca grupe Vagner i malijskih vojnika u blizini grada Tinzaouatena, na granici sa Alžirom. Heni Nsabija iz tink-tenka ACLED rekao je za CNN da je Mali jedna od zemalja u kojima Rusija sada igra ključnu ulogu, pružajući ključnu podršku režimu kako bi opstao.

(Jutarnji list/MONDO)