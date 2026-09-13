Ukrajinski pomorski dron Sargan 3000 uništio je rusko plovilo, označavajući prvu pomorsku bitku između besposadnih plovila u istoriji.

Izvor: @Osinttechnical/X

Ukrajinski pomorski dron uništio je rusko besposadno plovilo u Crnom moru u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prva pomorska bitka između besposadnih plovila u istoriji.

Ukrajinska ratna mornarica objavila je juče da su jedinice Glavne obaveštajne uprave (GUR) uočile rusko besposadno plovilo na području Crnog mora.

Nakon toga angažovan je ukrajinski pomorski besposadni čamac Sargan 3000, opremljen daljinski upravljanom oružanom stanicom Protector kalibra 12,7 milimetara. Prema navodima ukrajinske mornarice, Sargan se približio ruskom plovilu, otvorio vatru iz mitraljeza i uništio ga.

"Ovo je prva pomorska bitka u istoriji između besposadnih plovila", objavila je ukrajinska ratna mornarica na Telegramu.

Objavljen je i video-snimak koji prikazuje paljbu i uništenje malog plovila, ali njegov identitet nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

The Ukrainian Navy has released footage of the first ever battle between a pair of drone boats.Seen here, a Ukrainian Sargan 3000 USV engages and sinks a Russian USV using its M2 Browning .50 HMG. https://t.co/SoR9wkSebe — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 12, 2026

Sve veća uloga pomorskih dronova

I Ukrajina i Rusija poslednjih mjeseci ubrzano razvijaju besposadna plovila za različite namjene.

Među njima su čamci natovareni eksplozivom koji se koriste za napade na brodove i priobalnu infrastrukturu, kao i pomorski dronovi opremljeni mitraljezima ili projektilima.

Ukrajina takođe tvrdi da koristi plovila sposobna da prevoze bespilotne letjelice kratkog dometa u blizinu ruske obale.

Ako se ukrajinske tvrdnje potvrde, ovaj sukob bi mogao da predstavlja novu fazu ratovanja na moru, u kojoj se besposadna plovila više ne koriste samo za napade na klasične brodove i ciljeve na obali, već i za međusobne borbe.

(Index/MONDO)