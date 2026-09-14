Branko B. je teško ranjen u zemunskom naselju Altina, a Petar Guzijan se predao policiji nakon što je ispalio hitac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Krvava drama na kućnom pragu u zemunskom naselju Altina, u kojoj je teško ranjen Branko B. (46), dobila je šokantan obrt.

Istraga je otkrila detalje trenutka kada je osumnjičeni Petar Guzijan (39), zvani Mali Cuner, pogledao kroz špijunku, a zatim otvorio vrata i ispalio hitac u grudi svog prijatelja.

Kako mediji saznaju, incident se odigrao u subotu oko 17.30 časova, kada je povrijeđeni Branko B. došao do kuće svog prijatelja Petra Guzijana. Branko je pozvonio na vrata, a osumnjičeni Guzijan je navodno prije otvaranja pogledao kroz špijunku. Međutim, kako ga u tom trenutku nije prepoznao, Guzijan je otvorio vrata i odmah ispalio hitac iz vatrenog oružja.

Tek kada je vidio svog prijatelja kako se ruši na kućnom pragu sa prostrjelnom ranom u predjelu grudi, osumnjičeni je shvatio šta je uradio. U potpunom šoku, Guzijan je odmah pozvao zajedničkog druga S. K., sa kojim je ranjenog Branka ubacio u automobil. S. K. je povrijeđenog hitno prevezao u KBC "Zemun", gdje je posle hirurške intervencije njegovo stanje stabilizovano i nalazi se pod stalnim ljekarskim nadzorom.

Svjestan šta se dogodilo, Petar Guzijan je neposredno nakon toga sam pozvao policiju, prijavio da je došlo do ranjavanja i naveo da je u pitanju bio tragičan nesrećni slučaj. Ubrzo potom, u pratnji svog advokata, samovoljno je ušao u policijsku stanicu i predao se operativcima.

Tokom uviđaja, policijski službenici su pronašli i zaplijenili pištolj iz kog je ispaljen kobni hitac, a koji je poslat na balističko vještačenje.

Svjedok potvrdio verziju o špijunci, tužilaštvo ga tereti za pokušaj ubistva

Intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja vode pripadnici Uprave kriminalističke policije (Služba za suzbijanje kriminala) u direktnoj saradnji sa Trećim odeljenjem Policijske uprave za grad Beograd.

Iskaz svjedoka S. K., koji je pomogao pri prevozu ranjenog u bolnicu, u potpunosti ide u prilog odbrani osumnjičenog - potvrdivši da je do upotrebe oružja došlo spletom nesrećnih okolnosti i pogrešne procjene kroz špijunku. Uprkos tome, Više javno tužilaštvo u Beogradu djelo je inicijalno kvalifikovalo kao ubistvo u pokušaju.

Guzijanu je po nalogu tužioca određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti sproveden na saslušanje u tužilaštvo.

Ko je Petar Guzijan i kakva je istorija porodice Cuner?

Petar Guzijan iza sebe već ima pravosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom je ranije osuđen na dvije i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja i prometa oružja, zbog čega nadležni organi sa posebnom pažnjom provjeravaju sve okolnosti i balističke nalaze u Altini.

Nadimak Mali Cuner osumnjičeni je naslijedio od svog pokojnog oca Jovana Guzijana Cunera, koji je tokom devedesetih godina važio za jednog od najuticajnijih vođa zemunskog podzemlja prije uspona klana iz Šilerove. Stariji Cuner likvidiran je 5. oktobra 2002. godine u sačekuši na auto-putu u Beogradu, u blizini pumpe "Zmaj", po naređenju Dušana Spasojevića.

Pored Petra, u policijskim i medijskim evidencijama po obimnom dosijeu i teškim krivičnim djelima pominje se i njegov mlađi brat Marko Guzijan. Objašnjavajući porodični kontekst, mediji obojicu braće godinama označavaju kao naslednike očeve kriminalne zaostavštine.

Policijska istraga i dalja vještačenja se nastavljaju kako bi se utvrdilo da li će tužilaštvo zadržati kvalifikaciju ubistva u pokušaju ili će djelo biti prekvalifikovano u skladu sa iskazom svjedoka i navodima odbrane.

(Telegraf/MONDO)