Mančester siti je neregularno pobijedio Junajted, a sudija Oliver priznao neregularan gol Erlinga Halanda. Saznajte više o ovom skandalu.

Izvor: (Peter Byrne/PA via AP)

Mančester siti pobijedio je u derbiju protiv Mančester junajteda neregularnim golom Erlinga Halanda, zvanično je utvrđeno. Sudija Majkl Oliver napravio je veliki previd jer je prihvatio sugestiju VAR-a da nije bio ofsajd prije pogotka, odnosno jer je prepustio tehnologiji i kolegama da procijene da li je Enco Fernandez uticao na igru kad se aktivirao iz ofsajda - a, uticao je.

Prema procjeni koju je Oliver prihvatio, ovo nije bio dovoljan uticaj Enca Fernandeza kad se aktivirao iz ofsajda. Lopta je u nastavku akcije doletjela do Norvežanina, koji je dao gol.

Izvor: TV Arena sport

Greška sudije je priznata i u zvaničnom saopštenju udruženja sudija Premijer lige, "Pro Ref", koje je priznalo grešku svog kolege.

"Nakon incidenta u 60. minutu nedeljne utakmice Premijer lige između Mančester junajteda i Mančester sitija na Old Trafordu, možemo pružiti pojašnjenje u vezi sa priznatim golom Erlinga Halanda".

Odluka sudije na terenu bila je ofsajd Erlinga Halanda - to je provereno u VAR sobi i utvrđeno je da se nalazio u dozvoljenoj poziciji (odnosno da nije bio u ofsajdu). U istom napadu utvrđeno je da Enco Fernandez nije igrao loptom, pa to procjenu ofsajda čini subjektivnom. Ovom prilikom VAR nije prepoznao vjerovatni uticaj njegove pozicije i trebalo je da preporuči pregled snimka na terenu".

"Stupili smo u kontakt sa Mančester junajtedom kako bi se priznalo ono što smatramo greškom u procjeni", navedeno je u saopštenju.

Izvinjenje sudijske organizacije verovatno neće biti utjeha Mančester junajtedu za poraz od gradskog rivala.