Top 10 pesama za fajront: Uz ovo se ne ide kući već plače do kraja, teški stihovi i još teže emocije

Kada utihne veče, ovih 10 numera jasan su znak da je vreme da se krene kući iz kafane.

Izvor: pritscreen/youtube/RTS Najlepše narodne pesme

Postoje pesme koje imaju poseban zadatak - da obeleže sam kraj večeri. Kada se kafana polako prazni i dođe vreme za polazak, na red dolaze one numere koje se pevaju najglasnije, uz poslednje piće i društvo koje ne želi da se noć završi.

Bilo da vam trebaju boemske balade za sam kraj ili bezvremenski hitovi za još jedan, poslednji refren u krugu prijatelja, ovih 10 numera nezaobilazne su na fajrontu:

1. Toma Zdravković - Svirajte mi tiho, tiše

Svirajte mi tiho tiše - Toma Zdravković pesma Izvor: YouTube/Toma Zdravković - Topic

Jedna od najpoznatijih Tominih numera nezaobilazna je na kraju večeri, kada otključa sve one zakopane emocije koje smo prećutkivali.

2. Šemsa Suljaković - Pristajem na sve

Šemsa Suljaković - Pristajem na sve Izvor: YouTube

Pesma koja se ne pušta dok je veče još mlado. Šemsin glas i stihovi o ljubavi zbog koje smo spremni na sve stvaraju onu atmosferu u kojoj čaša nekako uvek ostane do kraja puna.

3. Šaban Šaulić - Žal

Šaban Šaulić - Žal Izvor: YouTube

Kada dođe trenutak za one pesme uz koje se više ne peva samo glasom, tu je Šabanov "Žal", klasik za sve neprežaljene ljubavi i uspomene koje se vraćaju baš kad ne treba.

4. Vesna Zmijanac - Svatovi

Vesna Zmijanac - Svatovi Izvor: YouTube

Jedna od onih pesama koje zabole već na prve taktove, posebno kada se noć bliži kraju, a kafanska atmosfera postane dovoljno tiha da se čuju i ono što bismo najradije prećutali.

5. Sinan Sakić - Lepa do bola

Sinan Sakić Lepa do bola Izvor: YouTube

Sinanova "Lepa do bola" jedna je od onih pesama koje lako preuzmu celu kafanu, za trenutak kada više nije važno ko sluša, već ko će glasnije zapevati.

6. Vesna Zmijanac i Dino Merlin - Jorgovani

Vesna Zmijanac, Dino Merlin Izvor: Youtube/Vesna Zmijanac

Pesma koja se čuva za kraj večeri, kada već svi znaju svaku reč i kada "Jorgovani" od običnog dueta postanu zajedničko pevanje cele kafane.

7. Dona Ares - Idi, idi, moja vilo

Dona Ares Idi, idi moja vilo Izvor: YouTube

Pesma za trenutak kada se lagano spušta zavesa na veče, a ostaju samo emocije, uspomene i ono teško "zbogom" koje nikada nije jednostavno izgovoriti.

8. Halid Bešlić - Romanija

Halid Bešlić Romanija Izvor: YouTube

Kad se kafanska priča sa ljubavi preseli na nostalgiju, "Romanija" dolazi kao stvorena za fajront, pesma uz koju se peva o kraju, ljudima i vremenima koja ostaju zauvek negde u nama.

9. Silvana Armenulić - Šta će mi život

Šta Će Mi Život Izvor: YouTube

Kad se kafanska priča sa ljubavi preseli na nostalgiju, "Romanija" dolazi kao stvorena za fajront, pesma uz koju se peva o kraju, ljudima i vremenima koja ostaju zauvek negde u nama.

10. Džej - Nedelja

Džej Nedelja Izvor: YouTube

Ako postoji pesma koja zvuči kao poslednja čaša pred fajront, to je Džejeva "Nedelja".