Cetinjanin će odslužiti zatvorsku kaznu u trajanju od devet mjeseci.
Službenici Stanice kriminalističke policije za potražnu djelatnost i zamolnice OB Podgorica sproveli su u UIKS člana OKG F.R. (27) sa Cetinja, saopšteno je iz Uprave policije.
“F.R. je sproveden radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od devet mjeseci, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči , po presudi Osnovnog suda na Cetinju”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.
Službenici Stanice kriminalističke policije za potražnu djelatnost i zamolnice OB Podgorica sproveli su u UIKS člana OKG F.R. (27) iz #CT.⚖️F.R. je sproveden radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 9 mjeseci, zbog KD „učestvovanje u tuči", po presudi Osnovnog suda u #CT. https://t.co/HTnLl7Q43p— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 6, 2026