Cetinjanin će odslužiti zatvorsku kaznu u trajanju od devet mjeseci.

Izvor: Uprava policije

Službenici Stanice kriminalističke policije za potražnu djelatnost i zamolnice OB Podgorica sproveli su u UIKS člana OKG F.R. (27) sa Cetinja, saopšteno je iz Uprave policije.

“F.R. je sproveden radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od devet mjeseci, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči , po presudi Osnovnog suda na Cetinju”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.