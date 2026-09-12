Nakon istorijskog izbornog rezultata Alternative za Njemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, njemački mediji razotkrili su šokantne biografije novih poslanika.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Alternativa za Njemačku (AfD) suočava se sa talasom žestokih kritika nakon istorijskog izbornog rezultata u njemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhalt.

Njemački mediji su razotkrili da među njihovim novim parlamentarcima sjede osobe sa kriminalnim dosijeima, prošlošću u komunističkoj tajnoj službi i vezama sa ekstremnom desnicom.

Nakon što je šef tamošnjeg ogranka stranke Ulrih Zigmund u Magdeburgu ponosno predstavio novoizabranih 39 poslanika, javnost je ubrzo saznala šokantne detalje iz biografija nekih od njih.

Među novim zastupnicima AfD-a nalazi se muškarac za kojeg je potvrđeno da je glumio u pornografskim filmovima, a ranije je osuđivan zbog krađe velikih količina posteljine iz hotela.

Osim toga, izbačen je sa fakulteta jer je falsifikovao diplomu o završenoj srednjoj školi, mada tvrdi da je nakon pravne borbe ponovo vraćen na studije.

Pažnju javnosti privukao je i 78-godišnji zastupnik koji je otvoreno priznao da je bio oficir Štazija, ozloglašene tajne policije bivšeg DDR-a, gde se bavio građanima koji su pokušavali da emigriraju na Zapad.

Njegov ulazak u parlament izazvao je oštre reakcije udruženja žrtava komunističkog režima. Najmanje dva nova zastupnika nalaze se pod kriminalističkom istragom zbog sumnje da su nastavili rad u zabranjenoj antisemitskoj organizaciji Artgemejnsaft. Mlađi od njih sumnjiči se i za kršenje zakona o oružju.

Istraga televizije ZDF pokazala je da pojedini poslanici imaju duboke veze sa ranije zabranjenom ekstremističkom grupom Njemačka omladina lojalna domovini (HDJ), dok je jedan od stranačkih savetnika autor biografije koja je opisana kao "omaž nacionalsocijalizmu".

U redovima novih zastupnika nalaze se i političari sa otvorenim prokremljskim stavovima, ali i oni koji su posjećivali radikalne frakcije MAGA pokreta u Vašingtonu.

Ulrih Zigmund, koji je reizabran za šefa poslaničkog kluba, pokušao je da umanji skandale nazivajući osumnjičene kolege lošim momcima, dodavši da će sačekati ishode istraga.

AfD je u Saksoniji-Anhalt osvojio 44 posto mjesta u parlamentu (39 od ukupno 83), što im daje ogromnu snagu, ali im za formiranje vlasti nedostaju tri mandata. Sve ostale tradicionalne stranke za sada odbijaju ulazak u koaliciju sa desničarskim ekstremistima.

Ovaj izborni rezultat izazvao je talas nezadovoljstva širom zemlje, pa su za vikend najavljeni masovni protesti protiv AfD-a u više od 20 njemačkih gradova. Protesti dolaze uoči ključnih pokrajinskih izbora u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gdje se stranci takođe prognozira visok plasman.