Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Kolašin su, sprovodeći pojačane mjere i radnje kontrole saobraćaja, zaustavili putničko motorno vozilo marke „VW Passat“, kojim je upravljao Z.V. (24) iz Nikšića.

Izvor: Uprava Policije CG

"Službenici saobraćajne policije su, kontrolom vozila, posumnjali da se u prtljažnom dijelu vozila nalazi opojna droga, te su shodno tome inicirali i od nadležnog suda pribavili naredbu za pretres. Izvršenim pretresom vozila u prtljažnom dijelu je pronađena i oduzeta PVC kesa sa sadržajem materije za koju se sumnjalo da se radi o opojnoj drogi kokain. Preliminarna analiza materije potvrdila je da se radi o kokainu, bruto mase 203 grama", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako su kazali o događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama Z.V. stiču elementi bića krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, ta naložio da se Z.V. liši slobode.

Osumnjičeni Z.V. će, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.