Riječ je o E.K. (37), državljaninu Bosne i Hercegovine, za kojim je od strane Hrvatske raspisana međunarodna potjernica.

Izvor: Interpol

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za potražnu djelatnost i zamolnice, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpola Podgorica, su nakon razmjene operativnih informacija, sproveli ciljanu aktivnost na terenu i locirali međunarodnog bjegunca kojeg potražuje Republika Hrvatska.

"Riječ je o E.K. (37), državljaninu Bosne i Hercegovine, za kojim je od strane Hrvatske raspisana međunarodna potjernica.

Međunarodnu potjernicu za ovim licem raspisao je NCB Interpola Zagreb, po naredbi Opštinskog suda u Zlataru od 14. aprila 2026. godine, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nezakonit ulazak, kretanje ili boravak u Republici Hrvatskoj", saopštili su iz Uprave policije.

Navode da, nakon što je utvrđena njegova precizna lokacija, E.K. lišen slobode i sproveden pred sudiju za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor, nakon čega je sproveden u prostorije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Zagreb nastaviće komunikaciju i razmjenu informacija u vezi sa daljim postupanjem i ekstradicijom ovog lica Republici Hrvatskoj.