Politički lider koji se zalaže za osamostaljenje Katalonije Karles Puđdemon može da se vrati u Španiju kao slobodan čovjek nakon devet godina u egzilu, poslije presude Ustavnog suda koja otvara put za ukidanje njegove potjernice.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Puđdemon je otišao u Belgiju 30. oktobra 2017. godine, nakon neuspjelog pokušaja da se finansijski moćna sjeveroistočna regija otcijepi od Španije.

On je bio primoran da se krije, a pristalice su ga pod okriljem noći prokrijumčarile u egzil u Belgiju. Od tada je za njim na snazi potjernica, ali ona sada mora biti poništena poslije presude Ustavnog suda.

Pod Puđdemonovim vođstvom, Katalonija je utonula u politički haos nakon nezakonitog referenduma o nezavisnosti i naknadnog glasanja za otcjepljenje od Španije 2017. godine.

Tadašnja konzervativna centralna Vlada Španije je, kao odgovor, stavila regiju pod direktnu upravu.

Puđdemon i drugi članovi njegove administracije pobjegli su u inostranstvo, a oni koji su ostali u Španiji osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju do 13 godina.

Kasnije ih je pomilovala vlada ljevičarskog premijera Pedra Sančeza u nastojanju da smiri sukob u Kataloniji. Međutim, pomilovanje za samog Puđdemona nije bilo moguće, jer samo oni koji su osuđeni mogu da budu pomilovani.