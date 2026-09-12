Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je u vlasništvu Podgoričanina Dražena Čogurića.

Izvor: MONDO

Automobil marke BMW X6 zapalio se danas u podgoričkom Siti kvartu, u neposrednoj blizini hipermarketa „Voli“, saznaje Pobjeda.

Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je u vlasništvu Podgoričanina Dražena Čogurića.

Za sada nema informacija o tome kako je došlo do požara, kao ni o eventualnoj materijalnoj šteti.

Na mjestu događaja nalaze se policijske i vatrogasne ekipe koje preduzimaju aktivnosti na saniranju incidenta.