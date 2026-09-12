Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je u vlasništvu Podgoričanina Dražena Čogurića.
Automobil marke BMW X6 zapalio se danas u podgoričkom Siti kvartu, u neposrednoj blizini hipermarketa „Voli“, saznaje Pobjeda.
Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je u vlasništvu Podgoričanina Dražena Čogurića.
Za sada nema informacija o tome kako je došlo do požara, kao ni o eventualnoj materijalnoj šteti.
Na mjestu događaja nalaze se policijske i vatrogasne ekipe koje preduzimaju aktivnosti na saniranju incidenta.