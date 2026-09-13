Darko Stošić je pobedio u Zagrebu i osvojio šampionski pojas, posle toga je održao emotivan govor u Areni.

Izvor: Printscreen/Instagram/FNC

Darko Stošić je novi šampion u teškoj kategoriji u organizaciji FNC. Posle nevjerovatne borbe u Zagrebu je posle pet rundi slavio. Jednoglasnom odlukom sudija, oni nisu imali dilemu oko pobjednika meča između srpskog borca i Nemca Hatefa Moeila.

Posle svega viđenog i velike borbe je Stošić uzeo mikrofon i obratio se publici u Zagrebu.

"Nikada nisam pravio hajp riječima, već borbama. Pokazao sam da sam borac. Kao što pesma kaže - gladijator mi je karakterna osobina. Hatef osam godina nije poražen, ja znam da sam nokauter. Hatef je veliki šampion, sreli smo se prije 10 godina i iz mene je izvukao maksimum. Ne znam da li ste uživali u borbi, na vama je da mi to kažete. Ovo je veliko priznanje. Hvala Zagrebu, hvala svima", rekao je Darko.

Srpski borac je posle toga imao posebnu poruku za svoju porodicu.

"Šest mjeseci sam bio odvojen od kuće i od ćerke. Tata te voli. Uskoro ćemo dobiti još jednog ratnica ili ratnicu", otkrio je Stošić da će uskoro postati otac ponovo.