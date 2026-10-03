Sina dobila sa monahom, a nosi njeno prezime Žigon: Glumica se udala za 11 godina mlađeg pa se tajno razvela

Glumica Ivana Žigon pojavila se sinoć prvi put u javnosti sa sinom na otvaranju FEST-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na svečanom otvaranju Međunarodnog filmskog festivala FEST, pojavila se i poznata glumica Ivana Žigon koju rijetko viđamo u javnosti, a društvo joj je pravio sin.

Šesnaestogodišnji sin Ivane Žigon - Steva, ime je dobio po slavnom dedi, a mnogi kažu da likom veoma podsjeća na oca.

Ko je bivši suprug Ivane Žigon?

Glumica se na Vidovdan 2006. godine udala za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića koji je zbog nje napustio monaški život. Iako je brak Ivane i Grigorija doživio krah, iz te ljubavi rodio se sin Stefan Stevo, koji nosi majčino prezime.

"Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: 'Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dijete, ako bude muško, neka se preziva Žigon'", rekla je glumica jednom prilikom.

Samo jednom pričala o razvodu

Dramska umjetnica, koja se godinama borila sa kancerom i očigledno spas pronašla u vjeri, razvela se od Grigorija svega par ljeta od vjenčanja 2006. godine. Ko je inicirao razlaz do dan-danas nije poznato.

Nije ispovijest Ivane Žigon za medije bila baš toliko detaljna, ali je svakako otkrila neke manje poznate detalje o njenom životu sa već sada bivšim partnerom.

‒ Iako smo se Grigorije i ja rastali prije nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac – kazala je Ivana za "Gloriju", čime je donekle zaintrigirala javnost da se pita da li potreba da njen izabranik bude bolji otac zapravo izrodila potrebu za rastankom.