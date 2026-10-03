Pet dronova ušlo je jutros u vazdušni prostor Moldavije, dok su stanovnici više oblasti prijavili eksplozije, a na nekoliko lokacija pronađeni su djelovi bespilotnih letjelica.

Izvor: Twitter/screenshot/Diplomacy140

Pet dronova preletilo je vazdušni prostor Republike Moldavije u subotu ujutru, 3. oktobra, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Prema najnovijim podacima moldavskog Ministarstva odbrane, dronovi su registrovani između 7.45 i 8.00 časova.

Stanovnici nekoliko oblasti istovremeno su prijavili da su čuli eksplozije, dok su na više lokacija pronađeni djelovi bespilotnih letjelica.

Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je narušavanje vazdušnog prostora zemlje, navodeći da rat Rusije protiv Ukrajine nastavlja da stvara konkretne bezbjednosne prijetnje Moldaviji.

Prema podacima Ministarstva odbrane, bespilotne letjelice registrovane su u blizini mjesta Anenij Noj, Štefan Voda, Hinčešti, Tudora i Kaušeni.

❗️Drone wreckage in Moldova todaypic.twitter.com/7TtzYodnOH — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA)October 3, 2026

Više eksplozija čulo se izvan naseljenih područja kod sela Krokmaz u oblasti Štefan Voda, Delakau i Puhăčeni u oblasti Anenij Noj, Bozijeni i Dubovka u oblasti Hinčešti, kao i Konstantinovka u oblasti Kaušeni.

"Ekipe policije i Nacionalne armije upućuju se na lice mjesta kako bi istražile incidente. Apelujemo na građane da, ukoliko pronađu neidentifikovane predmete ili njihove djelove, ne dodiruju ih, ne pomjeraju ih i pozovu broj 112", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Eksplozija kod Kaušenija, pronađeni djelovi drona

Moldavska policija saopštila je da je u subotu ujutru više stanovnika oblasti Kaušeni, Štefan Voda, Anenij Noj i Hinčešti prijavilo eksplozije izvan pojedinih naselja.

Kada je riječ o Kaušeniju, policija je u 7.50 časova dobila prijavu o eksploziji izvan grada, gdje je primijećen gust dim. Policijske ekipe su po dolasku na mjesto događaja pronašle djelove drona. Djelovi bespilotne letjelice pronađeni su i u oblasti Hinčešti, izvan sela Dubovka.

Explosions were reported in Moldova - local authorities say five (!) drones crossed into Moldova's airspace this morning.



By preliminary information, no one was injured.pic.twitter.com/b9a1R3igU8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)October 3, 2026

Eksplozija u vinogradu, izbio požar

Eksplozija je prijavljena i u blizini mjesta Krokmaz u oblasti Štefan Voda.

Do eksplozije je došlo u vinogradu pored poljoprivrednog objekta, nakon čega je izbio požar niskog rastinja. U eksploziji su oštećeni i prozori poljoprivrednog objekta. Policija je naknadno saopštila da su i na toj lokaciji pronađeni djelovi drona, prenio je NewsMaker.md. Fragmenti bespilotne letjelice pronađeni su i u oblasti Anenij Noj, između sela Delakau i Puhăčeni.

Još jedan požar nakon eksplozije

Policija je nešto posle 10 časova objavila da su djelovi drona pronađeni i u blizini sela Konstantinovka u oblasti Kaušeni.

Nakon eksplozije na toj lokaciji takođe je izbio požar niskog rastinja.

Ministarstvo odbrane je potom u najnovijem ažuriranju saopštilo da je ukupno pet dronova preletjelo moldavski vazdušni prostor u periodu između 7.45 i 8.00 časova. Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je narušavanje vazdušnog prostora zemlje.

Moldavske vlasti pozvale su građane da ne prilaze pronađenim djelovima bespilotnih letjelica i da svaki sumnjivi predmet odmah prijave nadležnim službama.