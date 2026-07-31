Kako piše "Pais", broj žrtava bi mogao da poraste u narednim satima.

Izvor: Global News/ Youtube/printscreen

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Španije saopštilo je danas da je 57 migranata poginulo pokušavajući da se probije do grada Seute.

Kako piše "Pais", broj žrtava bi mogao da poraste u narednim satima.

List dodaje da je u toku operacija potrage u vodama blizu granice, u kojoj učestvuju dva tima ronilaca (osam oficira) iz Grupe za specijalne podvodne aktivnosti (GEAS) Civilne garde.

Prema saopštenju MUP-a, u Španiju je ilegalno ušlo 50.000 ljudi od početka migracione krize. Ova brojka je znatno manja od 60.000 koliko je ranije prijavio predsjednik autonomnog grada Seute, Huan Hesus Vivas.

Odeljenje, na čijem je čelu Fernando Grande-Marlaska, dodalo je da se približno polovina njih već dobrovoljno vratila u Maroko.

Više od 37.500 odlazaka iz Seute u Maroko potvrđeno je do 15.30 časova po lokalnom vremenu ovog petka, a to predstavlja 75 odsto onih koji su ušli u zemlju, poslednji su podaci koje je objavilo Ministarstva unutrašnjih poslova Španije.

"Ovo što se dogodilo bio je napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španije", rekao je premijer Pedro Sančez koji je doputovao u Seutu.

Premijer je zahvalio Maroku na saradnji u ubrzavanju repatrijacije migranata i najavio postavljanje bova duž lukobrana kako bi se stvorila barijera za zadržavanje.

Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok pojedini zvaničnici pominju i mogućnost privremene suspenzije primjene Šengenskog sporazuma prema toj zemlji, piše španski list.

Ovaj događaj izazvao je i snažne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su brojni zvaničnici, konzervativni političari i influenseri povezani sa pokretom "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) iskoristili događaj za kritiku migracione politike španske vlade i upozorenja na bezbjednosne rizike.