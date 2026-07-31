Oglasio se otac Kristine Spalević: Žestoko raspalio po bivšem zetu, evo šta je poručio Kristijanu u jeku skandala

Dok je učestvovao u zajedničkom TikTok lajvu sa ćerkom, Kristinin otac je i te kako je osudio Kristijanovo ponašanje.

Izvor: Kurir

O sukobu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević javnost ne prestaje da bruji, a sada se u sve umiješao i Kristinin otac koji je žestoko udario na nekadašnjeg zeta.

Dok je učestvovao u zajedničkom TikTok lajvu sa ćerkom, i te kako je osudio Kristijanovo ponašanje.

Kristinin otac o Kristijanu nije imao lijepe riječi, već ga smatra megalomanom čiji postupci ne pričile godinama i životnom iskustvu kojima se konstantno hvali.

-To me je najviše šokirala kod nega. Imaš 60 godina, predstavljaš se kao kosmopolitan, da si prošao sve, da je pročitao 50.000 knjiga i nisi zaključio iz svega toga... Svaku knjigu koju ja pročitam i koja mi se svidi i koja mi se ne svidi, meni ostane neka poukla iz te knjige, ozbiljno, i to poruka koja je primjenjiva. Tebi je u 21. vijeku glavna fora da li neko ima kosu, da li neko ima zube, to je nešto najniže. Prvo se zapitaj da li taj neko ima neku bolest, da li imaš novca da središ to. Lako je Kristijanu da odradi neki posao, aj govorim devedesetih, dođe sa 10, 20, 50 hiljada i genetika mu je fantastična, nevjerovatno je zdrav hvala Bogu, ali sve ostalo je mizerno, rekao je on pa nastavio:

- Prozivati nekoga, pa to su nas u osnovnoj školi učili da je ružno ismijavati se fizičkim manama kod ljudi. Čovjek je megaloman, samo da može da se priča da on sa 56 godina da još može da napravi djecu - pričao je otac Kristine Spalević na TikToku.

(Kurir MONDO)