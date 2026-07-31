Gotova je najveća ljetnja saga, Mario Hezonja raskrstio sa Real Madridom.

Izvor: EPA/JUANJO MARTIN

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja zvanično je potpisao jednogodišnji ugovor sa Klivlend Kavalirsima. Tako je stavljena tačka na ljetnju sagu koja je trajala nedelja. Navodno je Real stopirao njegov transfer jer nije uplaćeno obeštećenje na vrijeme, bilo je dosta spekulacija oko čitavog slučaja, ali sada više nema dileme - Hezonja se vraća u NBA posle šest godina.

Ovo je veliki udarac za Real gdje je hrvatski as prošle sezone bio najbolji pojedinac u timu. Odigrao 80 utakmica (71 kao starter) u Evroligi, ACB ligi, Kupu Španije i ACB Superkupu. Bilježio je prosječno 15,0 poena, 4,3 skoka i 2,1 asistenciju za 23,1 minut na terenu.

Imao je važeći ugovor sa Madriđanima do 2029. godine, ali je njegova želja za povratkom bila jača, pogotovo nakon dosta previravanja u klubu i generalno slabe sezone na svim frontovima. Spekulisalo se da je problem napravio Lebron Džejms koji se čekao u Klivlendu, ali nakon njegovog odlaska u Filadelfiju, odmah je završen Hezonjin transfer.

Tokom pet sezona u NBA ligi (2015–2020) nastupio je na 330 utakmica (69 puta kao starter) u dresovima Orlanda, Njujorka i Portlanda, bilježeći prosječno 6,9 poena i 3,1 skok za 18,5 minuta igre. Takođe je odigrao pet utakmica u plej-ofu sa Trejlblejzersima 2020. godine.

Hezonja je izabran kao peti pik na NBA draftu 2015. godine od strane Orlando Medžika i jedan je od najbolje rangiranih igrača rođenih u Hrvatskoj u istoriji NBA lige.