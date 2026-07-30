Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da se srušio F-16, pilot je bezbjedan nakon katapultiranja tokom misije.

Izvor: Profimeda

Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine saopštilo je u srijedu da se srušio jedan od njegovih borbenih aviona F-16, ali da je pilot bezbjedan nakon što se katapultirao.

U saopštenju Ratnog vazduhoplovstva na Telegramu navodi se da je avion izvodio zadatak na prvoj liniji fronta radi presretanja ruskih ciljeva u vazduhu kada je došlo do kvara, piše Rojters.

Navedeno je da je pilot pronađen bezbjedan i prevezen u medicinsku ustanovu na liječenje. Stručnjaci ispituju mjesto gdje se avion srušio.

Ukrajina je dobila avione F-16 američke proizvodnje od nekoliko zemalja NATO-a, uključujući Holandiju i Dansku.

(MONDO)