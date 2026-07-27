Ruski FPV dron pogodio je gradski autobus na stanici u Zaporožju u trenutku kada su putnici izlazili.

Izvor: Twitter/screenshot/mod_russia

Ruske snage napale su FPV dronom gradski autobus dok se kretao kroz Kosmički okrug u Zaporožju, na istoku Ukrajine.

Kako javlja dopisnik "Ukrinforma", autobus se zaustavio na stajalištu kako bi putnici izašli u trenutku kada ga je pogodio dron.

U autobusu se u tom trenutku nalazilo šest putnika i niko nije povrijeđen.

Udar drona je izazvao požar u blizini klima-uređaja postavljenog na krovu autobusa, ali je vatra brzo ugašena.

Rano u ponedeljak, 27. jula, ruske snage su napale Zaporožje navođenim avio-bombama. Tri osobe su povrijeđene u napadima koji su pogodili stambeno naselje.