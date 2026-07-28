Snažan zemljotres jačine 6.8 stepeni pogodio je jugozapad Japana, izazvavši požare, nestanak struje i štetu na zgradama. Upozorenje na cunami je ukinuto, a građani su upozoreni na nove potrese.

Izvor: Twitter/screenshot

Snažan zemljotres jačine 6.8 stepeni pogodio je danas jugozapad Japana, a najviše je pogođena prefektura Kumamoto, gdje se tlo žestoko treslo. Vlasti su odmah reagovale, dok su nadzorne kamere širom regije zabilježile zastrašujuće trenutke udara.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres se dogodio u 16:27 po lokalnom vremenu na dubini od 10 kilometara, sa epicentrom oko pet kilometara istočno od grada Uta. Iako su prvobitne procjene USGS-a ukazivale na magnitudu od 7.1, ona je naknadno korigovana na 6.8 (koliko je izmjerio i njemački seizmološki centar GEOFON). Japanska meteorološka agencija saopštila je da je u najteže pogođenim područjima potres dostigao maksimalni nivo 7 na japanskoj skali intenziteta.

Oko 40 minuta nakon glavnog udara, zabilježen je i snažan naknadni potres jačine 5.6 stepeni, sa epicentrom 16 kilometara sjeveroistočno od mjesta Tsunagi u istoj prefekturi.

Evakuacija i ukinuto upozorenje na cunami

Odmah nakon zemljotresa izdato je upozorenje na cunami za mora Arijake i Jacuširo, a stanovnicima obalnih područja naređeno je da se hitno evakuišu i ne vraćaju dok opasnost ne prođe. Upozorenje je u međuvremenu ukinuto, pošto opasni talasi na sreću nisu zabilježeni.

Povređeni, požari i oštećena infrastruktura

Japanske vlasti izvijestile su o povređenim građanima, izbijanju požara, prekidima u snabdijevanju strujom, kao i o oštećenjima na zgradama, putevima i mostovima. Osnovan je krizni štab, a spasilačke službe su hitno upućene na pogođeno područje. Železnički i vazdušni saobraćaj u djelovima regije privremeno su obustavljeni radi bezbjednosnih provjera, dok nadležni upozoravaju građane da budu spremni na nove jake potrese.

Kamere zabilježile trenutak udara

Silinu podrhtavanja zabilježile su brojne sigurnosne kamere. Na snimku iz laboratorije Suenaga pri Pedagoškom fakultetu Univerziteta Kumamoto vidi se kako se cijela prostorija žestoko trese. Slični prizori zabilježeni su i u jednoj prodavnici u gradu Kurume u prefekturi Fukuoka, gdje su se police snažno ljuljale dok su proizvodi padali na pod.

(Index/MONDO)