Vatra je u Francuskoj progutala više od 42.000 hektara i uništila čitava naselja, dok vlasti upozoravaju da bi plameni front mogao stići do narednog grada za svega pet sati.

Izvor: Kurir/ Profimedia

Katastrofalni šumski požari nastavljaju da haraju Francuskom i Španijom, gdje je zbog vatrene stihije do sada evakuisano više od 260.000 ljudi. U pojedinim područjima vatra se širi tolikom brzinom da vlasti upozoravaju kako bi za svega nekoliko sati mogla zahvatiti nova naselja.

Prefekt departmana Žironda Sofi Brokas opisala je požar kao „ljudoždera koji se kreće veoma brzo“.

U ovom dijelu francuske atlantske obale vatra je progutala čitava sela. Izgorjelo je više od 42.000 hektara zemljišta i najmanje 140 kuća, što odgovara površini gotovo četiri puta većoj od Pariza.

Posebno teška situacija je u gradiću Le Porž, zapadno od Bordoa, gdje su vatrogasci omogućili stanovnicima da se nakratko vrate u svoje naselje kako bi vidjeli razmjere katastrofe.

„Monstruozno je. Ništa nije ostalo. Bez riječi smo. Ali još uvijek smo živi“, prenosi francuski list Sud Ouest riječi jednog od mještana.

Ostali samo zgarišta i pepeo

Prizori sa terena svjedoče o razmjerama razaranja. Kuće su izgorjele do temelja, automobili su se istopili pod ekstremnom toplotom, a baštenski alat pretvoren je u ugljenisane ostatke.

Nekada guste šume sada su potpuno spaljene. Visoki borovi pocrnjeli su do krošnji, paprati su nestale pod debelim slojem pepela, dok se na pojedinim mjestima i dalje uzdižu stubovi dima iz zapaljenog tla.

Iako je centar Le Porža ostao pošteđen plamena, ulice su gotovo puste, a stanovnicima koji su evakuisani još nije dozvoljen povratak kućama.

Plamen prijeti novim gradovima

Požar je u međuvremenu stigao do područja grada Blagon i nastavlja da se širi. Opština Maršprim upozorila je da bi, zbog pojačanog vjetra, vatreni front mogao stići do grada za svega pet sati.

Stanovnici su pozvani da budu spremni za hitnu evakuaciju.

Na terenu je angažovano oko 1.500 vojnika i 1.200 vatrogasaca koji pokušavaju da stave požar pod kontrolu, dok gust dim ozbiljno ugrožava kvalitet vazduha.

Francuske vlasti distribuirale su oko 2,5 miliona FFP2 maski kako bi zaštitile stanovništvo od štetnih čestica dima.

Na popularnom turističkom poluostrvu Kap Fere naređena je potpuna evakuacija, a područje je napustilo oko 44.000 stanovnika i turista.

Prema posljednjim podacima, u Francuskoj i Španiji više od 260.000 ljudi napustilo je svoje domove bježeći pred vatrenom stihijom, dok se vatrogasci i dalje bore da spriječe širenje požara na nova naseljena područja.