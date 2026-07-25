Prema za sada dostupnim informacijama, nakon nezgode jedna osoba zatražila je ljekarsku pomoć u Opštoj bolnici Bar zbog tegoba sa uhom i otežanog sluha.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Baru, u blizini Hrama Svetog Jovana Vladimira, pumpe i hotela Princess, učestvovala su dva putnička vozila, prenosi Dan.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru potvrđeno je za Primorski portal da je policija izvršila uviđaj kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Prema za sada dostupnim informacijama, nakon nezgode jedna osoba zatražila je ljekarsku pomoć u Opštoj bolnici Bar zbog tegoba sa uhom i otežanog sluha.

Ostali učesnici saobraćajne nezgode nisu zadobili fizičke povrede.