Kako je saopšteno iz ODT-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičena u blizini Bulevara Teuta, upravljajući vozilom marke „Mercedes“, pregazila i usmrtila vlasničkog psa rase šarplaninac.

Izvor: Uprava Policije CG

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanki Sjeverne Makedonije S.S., koja se sumnjiči za krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz ODT-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičena u blizini Bulevara Teuta, upravljajući vozilom marke „Mercedes“, pregazila i usmrtila vlasničkog psa rase šarplaninac.

„Osumnjičena je to učinila na način što je u blizini Bulevara Teuta vozilom marke ‘Mercedes’, pregazila i usmrtila vlasničkog psa rase ‘Šarplaninac’.“, navodi se u saopštenju ODT-a.